Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanlığı’na elden teslim edildi.

Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’ndeki bin 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak 'Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li elden iletildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Oda Başkanları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. Ziyarette Seydikemer’de kurulacak Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin dilekçesi elden teslim edildi.

Ziyarette Muğla tarımındaki tarımsal üretim çalışmaları, projeleri ve hayvancılık yatırımları da görüşülürken, Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’ndeki bin 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li elden iletildi.

400 Milyon TL’lik proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı, bölgenin ise yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapması bekleniyor. Kurulacak OSB içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesisler yer alacak.

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