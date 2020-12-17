Ula Belediye Başkanı Akkaya kalp krizi geçirdi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi. Akkaya’nın Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka’da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP’li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

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