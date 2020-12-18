Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı şüphelisi, disiplin cezası almış



BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile 1 çalışanı bıçakla yaralayan Kenan K.'nin (40) mesaide olması gerekirken, pandemi tedbirleri kapsamındaki talimatlara uymayarak izinsiz şehir dışına çıktığı gerekçesiyle disiplin cezası aldığı ortaya çıktı. Belediyede eski hükümlü kadrosunda işe başlayıp, güvenlik görevlisi olarak çalışan Kenan K.'nin ceza sonrası, 1 Aralık'tan itibaren Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği bildirildi.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., 16 Aralık saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye belediye sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz darp raporu aldı. İki belediye başkan yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verdi. Başkan yardımcıları Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kenan K., polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kenan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ HÜKÜMLÜ KADROSUNDAN GİRİP, GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLDU

İki başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaralayan Kenan K.'nin, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında, kapanan Turgutreis Belediyesi'nde 01 Ocak 2005 tarihinde 'eski hükümlü geçici olarak' işe başladığı ve daha sonra eski hükümlü kadrolu işçi olarak tescili yapıldığı, Turgutreis Belediyesinin tüzel kişiliğinin 30 Mart 2014 tarihinde sona ermesini ardından da Bodrum Belediyesi'nde güvenlik personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONRASI YERİ DEĞİŞTİ

Kenan K. hakkında başkanlık makamının pandemi kapsamındaki 'personelin şehir dışına çıkmaması' talimatına aykırı hareket ettiği için disiplin soruşturması geçirdiği ve 25 Kasım'da ceza alıp, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği bildirildi.

Görevlendirmenin tebliğ edilmesinin ardından görüştüğü Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bir mağduriyeti varsa giderileceğini belirtmesine rağmen olay günü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldiği bildirilen Kenan K.'nin bu sırada toplantıda olan Belediye Başkan Yardımcılarına önce sözlü, ardından da yanında getirdiği bıçakla ölüm tehditlerinde bulunarak fiili saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

'BATMAZ'A BAĞLI ÇALIŞMADI'

Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Kenan K.'nin hiçbir zaman Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bağlı müdürlük birimlerinde görev almamış olmasına rağmen hakkında asılsız ithamlarda bulunduğuna dikkat çekilip, "Bodrum Belediyesinde yapılan tüm personel görevlendirmesi hiçbir şekilde ırk, din, dil ve siyasi görüşüne bakılmaksızın etik kurallara göre yapılmaktadır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), (DHA)

2020-12-18 18:50:14



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