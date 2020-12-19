Kayıp kedilere satanizm iddiası



Davut CANMelis KARAKUZULU/MARMARİS(Muğla), (DHA)EGE Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak kedilerinin ortadan kaybolduğunu belirtip, konunun satanizmle bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, 21 Aralık'ın satanistlerin ayin günü olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokak kedilerinin sayılarında bir azalma fark ettikleri takdirde konuyu emniyete bildirmelerini istedi. Ersoy, "Satanistlerin başta kedi olmak üzere çeşitli hayvanların kurban edilip kanlarını içtiklerini biliyoruz. Çünkü kedilerin güçlü varlıklar olduğunu, başka alemlerle ilişkili olduklarını düşünüyorlar. Bu sıralarda kedileri sahiplenmek isteyen çok kişi oluyor. Bizim sahiplendirmek için ilan açtığımız kedilere, söz konusu satanistler ayin için sürekli telefon açıyor. Biz bu durumu bir şekilde anlıyoruz. Herkesi uyardım. Bu kişilerin kedileri toplamalarını önlüyoruz. Çünkü özellikle temiz kan olması için aşıları tamamlanmış, temiz hayvanları, yani bizim ilanlarımızı tercih ediyorlar" dedi.

Bir evcil hayvan satan işletmenin toplu kedi alımsatımı için açtığı ilanı sosyal medya üzerinden gördüğünü ve çok dikkat çekici bulduğunu belirten Ersoy, "Bir petshopun böyle ilan açması hiç etik değil. Petshoplar sadece ticari olarak baktığı için, toptan aldığı kedileri bu ayinler için yönlendirebilir. Zaten petshoplarda hayvanlara ticari meta olarak bakıldığı için sevgisiz ortamlarda bulunuyorlar. Bu toplu halde alımsatımların satanistler ayiniyle ilgili olabileceği, bizim aklımıza geldi. Bunu araştırmak da emniyete düşer" diye konuştu.

Ersoy, "Birçok kişinin, 10-15 kedinin birden yok olduğunu söylemesi dikkat çekici bir nokta. Vatandaşlardan bunları fark ettikleri anda polise haber vermelerini istiyorum. Örneğin ben, balkonda otururken bir adamın kuş sesi gibi ses çıkarttığını ve kedileri kendine çekerek topladığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Vatandaşlardan bu konuda uyanık olmasını istiyorum" dedi.

VATANDAŞ KEDİLERİN AZALDIĞINI SÖYLÜYOR

Marmaris ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı işleten Nazlı Bilmen, "Ben daha önce dükkanımın önünde yaklaşık 10 kedi beslerken, şimdi 3-4 kedi görüyorum. Kediler bir anda ortadan kaybolmaya başladılar. Neden olduğunu anlayamadık ama bir gelen kediyi bir daha görmüyoruz. Burası zaten kedi sever bir bölge. Çoğumuz onlara yemek veriyoruz ama artık verdiğimiz yemekler bile sokakta kalıyor. Kedilerin neden kaybolduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben Armutalan'daki evimde de besliyorum ve orada da kedi sayılarında müthiş bir düşüş var" dedi. Vatandaşlardan Sıla Melike Falat ise, son 2 aydır kedileri sokaklarda ölü halde bulduklarını dile getirerek, "Neden bilmiyorum ama kesin zehirlemişlerdir. Toplumumuzda bu konuda bir bilinç yok. Biz kedilerin sokak köşelerinde öldüğünü görüyoruz. Özellikle son 2 aydır buna çok rastlar olduk" dedi. Bir diğer vatandaş Beste Önzehir ise, "Kedilerin sayısında bir azalma olduğunu gözlemliyorum. Buradaki hayvan severler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama bazı insanlar kedilerden hiç haz almadığı için bir şekilde zehirliyor, bir yerlerini kesiyor. Ana yolda falan ölen kedileri çok görüyoruz" dedi.

TEPKİ GÖSTERİLEN PETSHOP SAHİBİ KONUŞTU

Ersoy'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çok önemli, herkesin dikkatine. Muğla'da bir petshop toplu kedi ve köpek alımı için ilan açmış. 21 Aralık'ta satanist ayinleri başlayacağı için kimse bu petshopa kedi ve köpek götürmesin" derken, söz konusu petshop işletmecisi Enver Erkaleli da DHA'ya konuştu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Erkaleli, "Bunlar hem şahsımı hem de işletmemi karalamak adına yapılan iddialar. Ellerinde herhangi bir delil yokken kafalarına göre iddialarda bulunuyorlar. Biz yasal bir işletmeyiz. Bütün ruhsatlarımız tamam. Sosyal medyada yazılan her şey yalandır. Biz hayvanları ücret karşılığında alıyoruz ücret karşılığında sahiplendiriyoruz. Zaten bunu bütün petshoplar yapıyor. 'Toplu halde kedi-köpek yavruları alımı yapılır' dedik evet. Biz bunu neden dedik? Örneğin A kişisinin evde kedileri yavrulamış, biz onu gidip ücret karşılığında alıyoruz. Onların genel kontrollerini yaptırıyoruz, çipini taktırıyoruz ve yine ücret karşılığında sahiplendiriyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE SATANİZM YOK'

Erkaleli, kedi sahiplendirme konusunda kendilerinin aracı konumda olduklarını belirterek, "Belki bu noktada benim yaklaşım tarzım, yaptığım iş bazı insanlar için yanlış olabilir. Ancak bizim yaptığımız iş çok açık ve net. Hepimiz hayvan severiz, hayvan sever olmasak bu şartlar altında bu işletmeyi açmazdık. Biz merdiven altı işletmelerin satışları dursun, bilinçli şartlar altında sahiplendirmeler yapılsın diye bu işletmeyi açtık. Biz yavrulara taktığımız çiplerle onların takiplerini yapabiliyoruz ve sokağa atıldıklarında nerede olduklarını tespit edebiliyoruz. Adıma yapılan haksız saldırılarak arşı gerekli suç duyurularında bulundum. Bu olayın sonucunda herhangi bir tazminat alırsam, bunu da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Biz dükkanı açtıktan sonra askıda mama projesini başlattık. Şu anda çok da güzel gidiyor. Bizim hakkımızda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kediler neden kaybolur, hiçbir fikrim yok. Ancak Satanizm Türkiye'de görülmeyen bir durum. '21 Aralık Satanizm Ayini için kedi topluyorlar, o dükkandan alışveriş yapmayın' demişler. Türkiye'de satanizm baş gösteren bir olay değil. Evet hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu oluyor, ancak bunun satanizmden değil bilinçsizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CANMelis KARAKUZULU

2020-12-19 11:15:05



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