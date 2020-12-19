Bodrum'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi. Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı. Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-12-19 16:42:23
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