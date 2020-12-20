Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı hayatını kaybetti

Şehir tabelalarında nüfus ve rakım neden yok?

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TUREB Türkiye Turist Rehberler Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Turgay Esen 37 yaşında hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Esen'in uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği, sabah saatlerinde evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Muğla Turist Rehberleri Odası tarafından yapılan açıklamada, "Oda başkanımız Turgay Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.