Misli.com 3.Lig: Fethiyespor 4 -Halide Edip Adıvarspor 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor’yı 40 mağlup etti.



Maçtan Notlar

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden takip ettiler.

Yayıncı kuruluşun profesyonel takımlara ödeme yapmadığı gerekçesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda; her iki takım oyuncuları bir dakika süreyle topa dokunmadı.

Karşılaşma seyircisiz oynanırken, tribünlere sadece Kovid19 tedbirleri kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sezer’in ceza sahasına ortasında Marlon’un kafa vuruşunda kaleci Serkan topu rahat bir şekilde kontrol etti.

22. dakikada Berkay’ın uzun pasında ceza sahasıda topla buluşan Ali Han, savunmadan kurtuldu ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 10

27. dakikada Erdem, kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Kaleci Serkan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Cemal’in uzun pasında ceza sahasına giren Yakup, iki kişiyi geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 20

44. dakikada Çağatay’ın ortasında savunmanın arkasına seken topa Marlon’un vuruşunda top auta çıktı.

45+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sait’in vuruşunda Hayrullah yerinde bir müdahale ile topu kornere yolladı.

45+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sait’in vuruşunda Hayrullah yerinde bir müdahale ile topu kornere yolladı.

56. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oğuz’un kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

64. dakikada Serhat’ın pasında ceza sahasına giren Anıl Arıcıoğlu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara taktı. 30

80. dakikada Ali Han’ın pasında topla buluşan Yakup, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla kendinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. 40

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Metin Yalçın xxx, Aykut Yılmaz xxx

Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, Berkay xxx, (Dk.83 Kutay xx)Anıl Gir xxx, (Dk. 59 Anıl Arıcıoğlu x ), Cemal xxx, Yakup xxx, (Dk. 83 Yasin x ), Mehmet xxx, Fatih xx, (Dk.89 Turgay x), Serkan xx, Ali Han xxx, (Dk . 89 Bülent x), Hayrullah xxx

Halide Edip Adıvarspor: Tunahan x, Necati x, Çağatay x,(Dk. 90 Recepx ), İbrahim x, ( Dk. 80 Alparslan x,) Oğuz x, Said x, Tugay x, Erdem x, Şemsettin x,Bülent Üçüncü xx, Sezer x, (Dk. 37 Murat xx )

Goller: Dk. 22 Ali Han, Dk. 35, 80 Yakup, Dk. 64 Anıl Arıcıoğlu ( Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Berkay (Fethiyespor), Necati (Halide Edip Adıvarspor)



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.