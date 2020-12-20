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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor - Halide Edip Adıvarspor: 4-0

DHA

Fethiyespor - Halide Edip Adıvarspor: 4-0


FETHİYE, (DHA) - STAT: İlçe
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Metin Yalçın (xx), Aykut Yılmaz (xx)
FETHİYESPOR: Serkan (xxx) Serhat (xx), Hayrullah (xxx), Sabri (xxx), Mehmet Sacit (xx), Berkay (xxx) (Dk. 83 Kutay), Fatih (xxx) (Dk. 89 Turgay), Cemal (xx), Yakup (xxx) (Dk. 83 Yasin), Anıl Gir (xx) (Dk. 59 Anıl Arıcıoğlu xxx), Ali Han (xxx) (Dk. 88 Bülent)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Tunahan (x) Çağatay (x) (Dk. 90 Recep), Erdem (xx), Necati (x), Şemsettin Ender (xx), Sezer (x) (Dk. 37 Murat x), Oğuz (xx), İbrahim Serdar (x) (Dk. 81 Alparslan x), Marlon Bülent (xx), Said Can (x), Tugay (x)
GOLLER: Dk. 22 Ali Han, Dk. 35 ve Dk. 81 Yakup, Dk. 64 Anıl Arıcıoğlu (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Berkay (Fethiyespor), Necati (Halide Edip Adıvarspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor, evinde Halide Edip Adıvaspor'u da farklı yenerek koltuğunu korudu: 4-0.
Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken, bu sezon evinde çıktığı 7'nci karşılaşmayı da kazanan Muğla temsilcisinin gollerini 22'nci dakikada Ali Han, 35 ve 81'inci dakikalarda Yakup ile 64'üncü dakikada Anıl Arıcıoğlu attı. Bu skorla Fethiyespor puanını 26'ya çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2020-12-20 15:14:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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