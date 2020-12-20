Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 - Bahçeşehir Koleji: 105

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Bahçeşehir Koleji’ne 75105 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Polat Parlakxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz, Erdem İlter 16, Abu 12, Emir Gökalp 5, Caner Ercan, Barış Hersek , Mustafa Baştürk 3, Ömer Faruk Atlı 2, Cook 10, Sercan Ergin, Atkins 8, Frazier 19
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 18, Robinson 13, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 8, Green 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 11, Owens 4, Aldridge 10, Erkan Yılmaz 12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.