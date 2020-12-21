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Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

DHA

Flamingolardan sulak alanda görsel şölen


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.
BodrumMilas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-12-21 10:08:29

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