Yoğun bakım doktorlarından uzaktan eğitime destek

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüsle en ön saflarda mücadele eden doktorlardan uzaktan eğitime destek geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakımda görev yapan uzman hekimler tarafından Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Sınırsız Eğitim Projesine tablet/bilgisayar desteği verildi. Uzaktan eğitime erişimde güçlük çeken öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için tabletler İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Dr. Öğretim Üyesi Melike Korkmaz Toker tarafından ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye ulaştırıldı.

"Bizleri çok duygulandırdı"

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Biz bugün burada çok anlamlı, çok özel bir ana şahitlik ediyoruz. Covid19 sürecinde yoğun bakımda nöbet tutarak, en kritik hassas noktalarda hizmet ederek, insanüstü çabalarıyla öne çıkan, fedakâr ve özverili sağlık çalışanı doktorlarımızın eğitime verdiği destek, inanın bizleri çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Biz sağlık çalışanlarımız için ne yapabiliriz, diye düşünürken sadece dua etmekle yetiniyoruz. Sağlık çalışanlarımız Sayın Valimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürüttüğümüz “Sınırsız Eğitim Projesi” ne çok büyük ve anlamlı bir destek vermiş oldular” dedi.

Töre, “Doktorlarımızın bize göndermiş olduğu tabletlerimizi, bugün çocuklarımıza teslim ettik. Onların gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmek inanın her şeye değer. Başhekimimiz başta olmak üzere tüm ekibine, bize sunduğu anlamlı katkılardan dolayı Muğla Milli Eğitim camiası adına, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Covid19’la mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

"Umarım çocuklarımıza bir nefes oluruz"

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melike Korkmaz Toker ise “ Sınırsız Eğitim Projesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmamızı sağladığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu zor günlerde çocuklarımıza bir nefes oluruz. Bu tabletlerle, uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürmelerine vesile olabilirsek ne mutlu bize” dedi.



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