Bodrumspor gurbette puan avında

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların formda takımı Bodrumspor, yarın Bayburt Özel İdarespor deplasmanında terleyecek. Bayburt Genç Osman Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Son 7 maçı 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen yeşil-beyazlı ekip grupta 19 puanı hanesine yazdırdı. Bayburt ise 10 puanla düşme hattında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-12-22 11:18:00
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