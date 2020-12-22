Ertelenen keşif 23 Aralık’ta Pınar Gültekin cinayetinin olay yeri keşfi sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği için 23 Aralık’ta yapılacak.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada verilen ara karar sonrası Pınar Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın da katılımı ile cinayetin işlendiği Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bağ evindeki keşif sanığın cezaevinden getirilmemesi nedeniyle ertelenmişti.

Keşif 23 Aralık tarihine ertelenirken, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar yüksek güvenlikli cezaevi ile ilgili idari soruşturma yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.