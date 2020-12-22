Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aksaz’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aksaz’da

İHA

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Aksaz’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Aksaz Deniz Üz Komutanlığı’na gelerek Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı’nı takip etti. Bakan Akar, Yunanistan'ın 3 ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim’den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz’de toplam 22 eğitim sahası ilan ettiğini belirterek, "Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı’nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada brifing aldı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üs Savunma Harekat Merkezi’ne geçerek tatbikata ilişkin bilgi aldı.
Aksaz Bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ile hava sahasında icra edilen Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı; Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, fiili uçuşlu ve atışlı olarak gerçekleştiriliyor. Müşterek tatbikatla, TSK’nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmek, yeni taktik ve yöntemlerin uygulanabilirliğini kontrol etmek amaçlanıyor. Tatbikatta, 21 uçak, bir helikopter, bir fırkateyn, 2 hücüm bot, bir yardımcı gemi, İHA’lar ile çeşitli hava savunma sistemleri de görev alıyor.
Brifingin ardından personele de hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şanlı bir tarihe sahip olan Deniz Kuvvetleri’nin yapılması gereken ne varsa başarıyla icra ettiğini kaydederek bundan sonra da mavi vatan denizlerde de icraatların başarı ile devam edeceğini kaydetti. TSK’nın temel vazifesi olan egemenlik, bağımsızlık, milletinin güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kararlılıkla yerine getirdiğini kaydeden Bakan Akar, “Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük, büyük başarılar elde ettik. Yine aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz”
Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde siyasi çözümlerin bulunmasından yana olduklarını ve bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmak için hazır olduklarını ifade eden Bakan Akar, “Dün de bugün de aynı noktadayız. Konuşmalarla, görüşmelerle bu problemlerin çözülebileceğini, bunları çözmek için bize düşen neyse bunlara, diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz” diyerek bu konuda Yunanistan’ın son derece yavaş, isteksiz olduğu gibi diğer taraftan da özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialar ve taleplerle gerçekleri saptırmaya devam ettiğini söyledi.
Türkiye’nin gerginlikten, gerginliğin tırmanmasından yana olmadığını ve bir an önce barışın ve huzurun gelmesinden yana olduklarını kaydeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Gerginliği artıranlar komşumuz, diyalogdan kaçanlar komşumuz. Bütün ellerinden geleni yapıyorlar fakat biz de diyoruz ki tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini çiğnetmeyeceğiz, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini tekrar tekrar dile getiriyoruz” dedi.
Yunanistan’ın üç ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim’den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz’de toplam 22 eğitim sahası ilan ettiğini ve bunlardan sadece ikisini kullandığını dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diyerek devam ettiği konuşmasında, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlar bir şekilde Yunanistan’ın çekilip bunun sanki Türkiye ile AB arasında bir sorunmuş gibi göstermeye çalışması gerçeklere tamamen aykırı. Sorun varsa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardır. Bu problemleri TürkiyeAB olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır ve beyhude bir gayrettir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan anlaşmaya aykırı hareket ediyor”
Dünyanın hiçbir yerinde 6 mil karasuyu, 10 mil hava sahası olmayacağını herkesin bildiğini, hatta bunu ABD’lilerin de ifade etmeye başladığını belirten Akar, “Anlaşma yapılmış, bu anlaşmalara göre 23 adanın silahsızlandırılması, gayri askeri statüde olması gerekirken bunlar silahlandırılıyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Oradaki 26 ada silahlandırılmış durumda. Anlaşmaya aykırı. Kim bozuyor anlaşmaları? Bunların bilinmesi lazım. Burada bir takım oldubittilerle bir takım yerlere varmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin hak alaka ve menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz” diye konuştu.

“ABD’nin aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan dönmesini bekliyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayii konusunda yüzde 70’lere ulaşan yerlileşme ve millileşme oranına ulaşıldığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin S400’lere ilişkin yaptırım kararına yönelik ise, “CAATSA’nın hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz. Bunun bilinmesi lazım. 1982’lerden itibaren bir hava savunma ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak için çeşitli çalışmalar yapıldı. 90’larda bu çalışmalar yoğunlaştı. Özellikle 2011’de Suriye’deki olaylarla birlikte bu ihtiyacımız arttı. Burada saklı, gizli bir şey yok. Her şey açık. Son derece şeffaf görüşmelerle, konuşmalarla bu tedarik süreci başladı ve gerçekleşti. Şu anda muayene ve kontroller yapılmakta. Bizim siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik faktörler çerçevesinde yaptığımız planımız var. Bu plan çerçevesinde faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Olaylara soğukkanlı şekilde baktığımızda ABD’nin bu aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan bir an önce dönmesini, bu kararın sadece Türkiye’yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD’nin buradaki bir takım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz. Bu konuda biz aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MUSKİ, Menteşe’de içme suyu çalışmalarını sürdürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi Haliller mevkiinde yeni içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER MUSKİ, Menteşe’de içme suyu çalışmalarını ...
Ertelenen keşif 23 Aralık’ta Pınar Gültekin cinayetinin olay yeri keşfi sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği için 23 Aralık’ta yapılacak.
YEREL HABERLER Ertelenen keşif 23 Aralık’ta Pınar Gültekin ...
Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı
Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi
Büyükşehir- Kooperatif işbirliği devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Kooperatifi ile protokol imzalayarak 5 tonluk süt tankı tahsis etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir- Kooperatif işbirliği devam ediyor Muğla ...
DSİ, 2021’de 394 tesisi hizmete sunacak Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 394 tesisi hizmete sunmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER DSİ, 2021’de 394 tesisi hizmete sunacak Türkiye’nin ...
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi ...
Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açılıyor
YEREL HABERLER Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma ...
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi açıklama
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in ailesinin avukatından keşif öncesi ...
Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi havadan görüntülendi Muğla’nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi. (Fotoğraflı-Görüntülü)
YEREL HABERLER Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi havadan ...
Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Avcı, varil ve palet hazır olacak"
YEREL HABERLER Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde ...
Bodrumspor gurbette puan avında
YEREL HABERLER Bodrumspor gurbette puan avında
Pandemi de vatandaşa ucuz ekmek desteği Milas’ta bir fırın vatandaşa destek için ekmek fiyatlarını düşürdü.
YEREL HABERLER Pandemi de vatandaşa ucuz ekmek desteği Milas’ta bir ...
4 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris´te kaçak 4 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris´te kaçak 4 kaçak göçmen kurtarıldı
İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı Muğla’da Gökova-Marmaris kavşağı Akçapınar mevkiinde yol kontrolü yapan trafik polisi Ercan Say’ı İngiliz sürücü çarptı.
YEREL HABERLER İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır ...
Datçalı hayvanseverlerden `Köpük´ün vurulmasına tepki
YEREL HABERLER Datçalı hayvanseverlerden `Köpük´ün vurulmasına tepki
Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu
Muğla’nın yeni yıl teması ‘Umutlu Yıllar’
YEREL HABERLER Muğla’nın yeni yıl teması ‘Umutlu Yıllar’
Yoğun bakım doktorlarından uzaktan eğitime destek
YEREL HABERLER Yoğun bakım doktorlarından uzaktan eğitime destek
Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif yapılacak
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif ...
Muğlaspor'da Tekin dönemi
YEREL HABERLER Muğlaspor'da Tekin dönemi
Muğla’da yağmur suyu ve içme suyu çalışmaları sürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde içme suyu ve yağmur suyu imalatlarına, dere ve hat temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
YEREL HABERLER Muğla’da yağmur suyu ve içme suyu çalışmaları ...
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum’a akın ediyor Oteller yılbaşı hazırlıklarına başladı, ilçede kiralık ev kalmadı
YEREL HABERLER Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum’a akın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X