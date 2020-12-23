Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

MUĞLA, (DHA) -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tolga Akbaba (xx), Sefa Özcan (xx), İsmail Semih İleri (xx)
MUĞLASPOR: Barış (x) Cantürk (xx), İbrahim İçuz (x), Polat (x) (Dk. 68 Erol x), Emre (xx), İbrahim Köse (x) (Dk. 46 Süleyman x), Muhammed (x), Emirhan (x), Mümin (xx), Ömer (x) (Dk. 89 Burak), Atakan (x) (Dk. 89 Barış)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) Erdal (xx), Halil (xx), Tugay (xxx), Metehan (xx) (Dk. 79 Ozan x), Umut Pusat (xxx) (Dk. 90 Tolunay), Erdi (xxx), Emirhan (xx) (Dk. 79 Rauf x), Haydar (xxx) (Dk. 90 Taner), Hakan (xxx), Umut Aslan (xx) (Dk. 67 Vedat x)
GOL: Dk. 2 Umut Pusat (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Halil, Vedat (Karaköprü Belediyespor), Cantürk (Muğlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Vedat (Karaköprü Belediyespor)
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Egemen Urhan ile yollarını ayırıp Tevfik Ata Tekin göreve getiren Muğlaspor, yeni çalıştırıcı ile çıktığı ilk maçta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a yenildi: 0-1.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım henüz 2'nci dakikada Umut Pusat'la golü buldu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Karaköprü Belediyespor galibiyete uzandı. Konuk takımda Vedat 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu sonuçla 8 puanda kalıp düşme hattından kurtulamadı, Karaköprü ise 15 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2020-12-23 15:13:39
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