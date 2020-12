Turizm kenti Bodrum'un merkeze bağlı köyünde susuzluk isyanı 2020’de Bodrum'da suyu olmayan köy ortaya çıktı Köy halkı yıllardır su sarnıçlarından su taşıyarak hayatlarını sürdürüyor

Turizmin gözbebeği Bodrum’da suyu olmayan köy halkı isyan etti. Afrika’daki su sıkıntısının aynısını Bodrum’da yaşayan köy halkı su sarnıçlarından su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bodrum’un Küçük sarnıç ve Koca Sarnıç mevkisinde bulunan 28 hanelik köy uzun yıllardır susuzluk çekiyor. Evlerinin musluklarından su akmazken köy halkı her gün 1 kilometre ötede bulunan su sarnıçlarından su ihtiyaçlarını karşılıyor. Evlerinin önlerine yaptırdıkları su depolarından hem içme sularını hem de hayvanlara verecek su ihtiyaçlarını karşılayan 150 kişinin yaşadığı 28 hanenin bulunduğu Koca sarnıç mevki'indeki halk bu duruma isyan eti. Her evin önünde bulunan tonlarca su deposuna sarnıçta su kalmayınca para ile tankerlerle su istiyorlar. Türkiye’nin markalaşmış turizm kenti olan Bodrum’da yaşanan su sıkıntısı için köy halkı yetkililerden yardım bekliyor. Değişik yöntemlerle evlerine su boruları döşeyen ve çoğunlukla yağmur suları ile su ihtiyaçlarını gideren köy halkı yaz aylarında ise tamamen susuz kalıyor.



"Mahrumiyet bölgesinde gibiyiz"

52 yaşındaki Şennur Köse doğduğundan beri köyde su olmadığını ifade ederek “ Ben 52 yaşındayım, doğduğum büyüdüğüm yer burası, 52 yıldır bu susuzluğu çekiyoruz, yol olmadığından Bodrum’a gitmek istiyoruz toplu taşıma geçmiyor. Hayvanlarımız var, bahçelerimiz var. Şebeke suyumuz yok. Mahrumiyet bölgesindeyiz, suya ihtiyacımız var. İçme sularımızı su kuyusunda karşılıyoruz. İple çekiyoruz, içme suyumuzu buradan karşılıyoruz. Hayvanlarımızı su sarnıçlarındaki sularla suluyoruz. Evlerimizin önüne su depolarımızı yaptırdık, 2 tankerlik depolar yaptırdık. Su alıyoruz, yetersiz geliyor, 15 günde 1 tanker su getirtiyoruz. Yaz geldi mi hiç suyumuz olmuyor” şeklinde konuştu.

67 yaşındaki Fatma Zehra Can ise kendini bildi bileli su sıkıntısı çektiklerini ifade ederek “ Eskiden bu sarnıçlardan su çekerdik, şimdi evlerimizin önüne depo yaptık oradan karşılıyoruz. Tankerle su getirince biraz rahatladık. Bu bize maddi olarak çok ağır geliyor, bizim suya ihtiyacımız var. Bir çok ihtiyacımız var ama su en önemlisi” ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.