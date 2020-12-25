Alzheimer hastası ölü bulundu Menteşe’nin kırsal Denizova Mahallesinde yaşayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Arif Baykara ölü bulundu.

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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde Alzheimer hastası yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra evden ayrılan Arif Baykara, eve dönmeyince aile Jandarmaya bilgi verdi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan aramada yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.

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