Aslı Baş'ın ölümünden beraat eden Bayer, FETÖ'ye yardım suçundan da beraat etti

Davut CAN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki villasında 10 yıl önce manken Aslı Baş'ın ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı cinayet davasından beraat eden Ahmet Bayer, davada beraat kararı alabilmek için, İhsan Kalkavan aracılığıyla FETÖ'ye ait Bodrum'daki Merter Koleji'ne maddi yardımda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada da beraat etti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, Bayer'e cinayet davasında verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi'nce onandığı ortaya çıktı.

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (63) ile oğulları Hakan Bayer (33) ve Volkan Bayer (31) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Bayer hakkında, cinayet iddiasıyla açılan davada yargılaması devam ederken, beraat kararı alabilmek için İhsan Kalkavan aracılığıyla örgüte ait Bodrum'daki Merter Koleji'ne maddi yardımda bulunduğu iddiasıyla başka bir dava açıldı. Bayer'in 'FETÖ üyesi olmamak ile beraber terör örgütüne bilerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya Ahmet Bayer katılmazken avukatı Emrah Güner geldi. Mahkeme heyeti, Bayer'in beraatine karar verdi. Duruşmada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nin cinayet davasında verilen beraat kararını onadığı da ortaya çıktı

'50 BİN KAYDI UYUMADAN, TUVALETE GİTMEDEN DİNLEMENİZ 70 GÜN SÜRER'

Ahmet Bayer'in avukatı Emrah Güner, karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün müvekkilim hakkında beraat kararı verildi. Daha önce de Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tüm sanıkların beraatine karar verilmişti. Geçen hafta o beraat kararı da İzmir'de onandı. Bugün de burada Muğla 3'üncü Ağır Mahkemesi heyeti, müvekkilimizin suç işlemediğine dair karar verdi. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve yapılanın bir oyun olduğunu, müvekkilimize iftira atıldığını çok açık ve net bir dille anlattık. Daha önce, 2012 yılında savcılık soruşturmasında müvekkilimin ses kayıtları vardı. Normalde bunların imha edilmiş olması gerekiyor. Ancak karşı tarafın avukatının iddiası o ki, bürosuna bir flash disk geliyor. İçinde 50 bin kayıt olduğunu, bu kayıtları dinlediklerini, 150 suç unsuruna rastladıklarını ve bunları da delil olarak savcılığa verdiklerini söylüyorlar. Ancak böyle bir şey mümkün değil. 50 bin kayıttan bahsediyorsunuz. Ortalama 2 dakika olsa, yemeden, içmeden, uyumadan dinleseniz 70 gününüzü alır. Bunları delil olarak savcılıklara sunmaya kalkıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti makamlarının imha ettiği şeylerin tekrar ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Kaldı ki o imha edilen kayıtlarda da hiçbir suç unsuru olmadığı sabit" dedi.

Güner, Ahmet Bayer'in kronik rahatsızlıkları olduğunu ve pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak duruşmaya gelmemesini istediğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Davut CAN

2020-12-25 16:08:56



