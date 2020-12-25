Gurbetçi, yol kenarında ölü bulundu



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, gurbetçi Kamil Karakaş (49), yol kenarında ölü bulundu. Jandarma, Karakaş'ın ölüm nedenini araştırıyor.

Datça'nın Yaka Mahallesi Pakamutbükü mevkisinde dün akşam saat 20.30 sıralarında, yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, cesedin Almanya'nın Mönchengladbach şehrinden bir süre önce memleketi Datça'ya tatil için gelen Kamil Karakaş'a ait olduğunu belirledi. Türkiye'ye kesin dönüş hazırlığında olduğu öğrenilen Karakaş'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incemelerinin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Karakaş'ın kazayla mı öldüğü yoksa cinayeti mi kurban gittiği araştırılıyor. Karakaş'ın, Alman eşi Beate Karakaş'ın Almanya'da olduğu öğrenildiDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-12-25 17:51:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.