Marmarisliler 56 saatlik kısıtlama öncesi açık havada yürüyüş yaptı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu kısıtlaması öncesi açık havada bol bol vakit geçirdiler.

Lodosa rağmen yürüyüş zevklerinden vazgeçmeyen Marmarisliler ‘’ hafta sonu kısıtlaması öncesi yürüyüş yaptıkları gözlemlendi. Amatör balıkçılar ise balık tutarak vakit geçirdi. Kısıtlama öncesi Marmarisliler ihtiyaçlarını gidermek için çarşı içinde de kalabalık oluştururken ekipler maske ve sigara denetimlerini aksatmadan yapmaya devam ediyor.



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