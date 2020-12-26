Otomobille çarpışan bisikletli öldü



Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü Ali Deniz hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Dalyan yolu Sera Sokak kavşağında meydana geldi. Ç.D. yönetimindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil, Ali Deniz'in kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten fırlayan Ali Deniz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ali Deniz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2020-12-26 01:22:31



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