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Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost patiler eğitim ve oyun parkı’ açıldı

İHA

Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost patiler eğitim ve oyun parkı’ açıldı

Bodrum Belediyesi, sevimli dostlar için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın sorumlu olduğu Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her ayrıntısı düşünülerek yapılan ‘Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı’ hizmete girdi. Park şimdiden hayvanseverlerin ilgi odağı oldu.
Sokaktaki canların en iyi şartlarda rehabilite ve tedavi edilmesi için Belediye bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğünü kuran, ‘Yalıkavak Kısırlaştırma Kliniği’ni hizmete açarak kısırlaştırma ve çipleme çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde hareket eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, evlerdeki canları da unutmadı.
Başkan Ahmet Aras'ın, Bodrum'da evcil dostlarımızın tasmasız dolaşabileceği, yürüyüş yapabileceği, sahibi ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabileceği alanların olmayışından yola çıkarak uygun bir projesi hazırlanması talimatı üzerine çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerekli çalışmalar sonrasında hayata geçirdiği proje ile Türkiye'de de bir ilk gerçekleştirildiği belirtildi.
Konacık Mahallesi'nde yer alan Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nda, evcil köpekler kontrollü bir şekilde gezdirilebilirken, çocuklar ve yetişkinlerin de yürüyüş yaparak güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu.
Evde köpek besleme alışkanlığının yaygın olduğu Bodrum’da, adeta ailenin bir üyesi haline gelmiş sevimli canlar, gezmeye, oynamaya, doğal ortamlarla buluşma ihtiyaçlarını bu parkta giderebilecekler. Diğer parklarda, yeşil alanlarda köpeklerini serbestçe bırakıp dolaştıramayan Bodrumlu hayvanseverler, Dost Patiler Parkı ile tam da bu noktada köpeklerinin yasal bir şekilde tasmasız oynayabilecekleri alana kavuşmuş oldular.
Parkın işleyişinde, sorumlu köpek sahibi olunması desteklenirken, çocuklar ebeveynlerinin kontrolünde parkta keyifli zaman geçirebilecekler. Yaşlı ve engelli kişilerin köpeklerinin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak parkurlar yer alıyor.
“Veterinerlik ve temel köpek eğitimi hizmeti de sunulacak”
Pandemi şartlarından dolayı açılış merasimi yapılmayan parkta haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti verileceğini açıklayan Başkan Ahmet Aras, “Can dostlarımız için kurduğumuz bu parkta belirlenecek günlerde veterinerlik hizmetleri verilecek. Bunun yanı sıra istihdam etmeyi planladığımız eğitmen eşliğinde köpek sahiplerine, köpeğiyle kuracağı iletişimde temel eğitim olanağı da sağlayacağız. Parkta ayrıca belli dönemlerde çocuklar başta olmak üzere, hayvanseverler için çeşitli aktiviteler de planlanıyor. Bodrum'a yakışan, modern, ferah, yeşillikler içindeki bu güzel parkta pati dostlarımızın ve canların kaliteli zaman geçireceklerine inanıyorum” dedi.
Bodrum Belediyesi tarafından pati dostları için veterinerlik ve eğitim gibi evcil bir köpeğin tüm gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanan park, bu farklılıkları içinde barındıran Türkiye’ deki ilk park olma özelliği taşıdığı belirtildi. Bodrum Belediyesi, Parkın tanıtımı ve hayvan dostlarının böyle bir parka duyduğu ihtiyacın ortaya konulması adına farkındalık oluşturacak bir film çekti.
Bodrumlu Gönül Dostlarının çok severek ve heyecanla katılım sağladığı filmde rol alan köpeklerin park sahasındaki oyuncaklarla buluşma anları seyre değer neşeli görüntüler oluşturdu.

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