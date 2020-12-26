Bodrumspor - Serik Belediyespor: 2-2



Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Osman Baruk (xx), Caner Kurt (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (x) Oğuzhan (xx) (Dk. 82 Erkan), Sergen (xx) (Dk. 37 Burak xxx), Batuhan Ayvaz (x), Emirhan (x) (Dk. 65 Medeni xx), Orhan (xxx), Cengiz (xx), Celal (xxx), Hüseyin (x) (Dk. 65 Apti Mert xxx), Cenk (xxx) (Dk. 82 Emrecan), Batuhan Berkay (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim (xx) Atakan (xx), Mahsun (xx) (Dk. 57 Gökay x), Murat (x) (Dk. 77 Sinan Özkan xx), Sinan Kalaycı (xxx), Yusuf Onur (xx), Abdulsamet (x), Sefa (xx), Emre (xxx), Erkan (xx) (Dk. 77 Canberk xx), Ercan (xx)

GOLLER: Dk. 34 Emre, Dk. 50 Sinan Kalaycı (Serik Bld) Dk. 49 Burak, Dk. 75 Apti Mert (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Emirhan, Batuhan (Bodrumspor) - Erkan, Gökay, Canberk (Serik Bld)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışını sürdüren Bodrumspor, evinde Serik Belediyespor'la 2 kez yenik duruma düştüğü mücadelede berabere kaldı: 2-2. İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada, çapraz bağları kopan Harun ve cezalı Ozan gibi 10'ar golle takımın en etkili iki gol ayağından yararlanamayan yeşil-beyazlılar, 34'üncü dakikada Emre ve 50'nci dakikada Sinan Kalaycı'nın gollerine 49'uncu dakikada Burak ve 75'inci dakikada Apti Mert'le karşılık verdi. Bu skorla Bodrumspor 23, Serik 25 puana ulaştı.

34'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sinan Kalaycı'nın kullandığı köşe vuruşunu Emre kafayla ağlara yolladı: 0-1.

49'uncu dakikada skor eşitlendi. Ceza sahasında kaleci İbrahim'in hatasından yararlanan Burak takımının golünü buldu: 1-1.

50'nci dakikada Serik Belediyespor yine üstünlüğü yakaladı. Bodrumspor'un golü sonrası yapılan santrayla gönderilen uzun topu Sinan Kalaycı ağlarla buluşturdu: 1-2.

75'inci dakikada Bodrumspor rakibini tekrar yakaladı. Oyuna ikinci yarıda giren Apti Mert, kazanılan serbest vuruşu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-2.

Maç 2-2 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

2020-12-26 15:03:59



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