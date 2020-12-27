Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Belediyeİş Sendikasıyla Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı.
Ortaca Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Belediye Meclis üyesi ve DalBel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doğaç, Belediyeİş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Sendika Başkan Yardımcısı Atilla Türkmen ve iş yeri temsilcileri katıldı.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan taşeron işçilerin, Dal Bel belediye şirketlerine geçişleri sağlanmıştı. Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, iki buçuk yıl boyunca Yüksek Hakem Kurulunun belirlediği sözleşmeye göre ücret, mali ve sosyal haklar belirleniyordu. Bu sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Belediyeİş Sendikası ile yeni bir sözleşme imzalandı. Dal Bel işçisini kapsayan ve 1 yıllık yapılan sözleşmeye göre, günlük taban ücrette artış sağlandı. Ayrıca sosyal haklar ile ilgili iyileştirmeler yapılırken; sorumluluk ve eğitime göre de ücret artışları gerçekleştirilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.