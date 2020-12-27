Bodrumspor pes etmedi



BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Serik Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor, 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Cezalı olan Ozan ve çapraz bağları koparak sezonu kapatan Harun gibi iki çok önemli eksikle sahaya çıkan yeşil-beyazlılar galip gelemese de sahadan puanla ayrıldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ege ekibinde Teknik Direktör Tahsin Tam, futbolcularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve serinin süreceğini söyledi. Bodrumspor çarşamba günü sonuncu Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-12-27 13:27:49



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