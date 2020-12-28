Pandemi döneminde 813 hektar alan yandı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında 328 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 813 hektar ormanlık alan yandı.

Orman yangınları açısından en riskli bölgeler arasında yer alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 2020 yılında 328 orman yangını çıktı. 812 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının dışında meydana gelen 186 ziraat alanı yangınında ise toplam 567 hektar alanın yandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını belirterek son yıllarda bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının yaşandığını dikkat çekti.

Kaş ve bahar aylarında 90 orman yangını

Bölge Müdürü Yaprak, “Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. 2020 yılında meydana gelen 328 adet orman yangınının 90 adedi kış ve bahar aylarında yaşandı. Kış aylarında olmamıza rağmen özellikle havaların yağışsız ve kurak geçtiği dönemlerde vatandaşlarımız orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

2020 yılında 326 orman yangını meydana geldi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında çıkan 328 adet yangının 260 adedi Muğla ilinde, 68 adeti ise Aydın ilinde meydana geldi. Muğla ilindeki 260 yangında 479 hektar, Aydın ilindeki 68 yangında 334 hektar olmak üzere toplam 813 hektar alan 2020 yılında meydana gelen yangınlar sonucu zarar gördü.

En çok yangın Ağustos ve Eylül aylarında çıktı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında en çok yangın Ağustos ve Eylül aylarında çıktı. Ağustos ayında 78 ve Eylül ayında 64 orman yangını meydana geldi. Yangınların diğer aylara dağılım şöyle; Temmuz 41 adet, Kasım 27 adet, Ekim 23 adet, Haziran 23 adet, Nisan 22 adet, Mayıs 19 adet, Mart 14 adet, Ocak 10 adet, Arlık 6 ve Şubat 1 adet.

Orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava gücü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede 105 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 grayder ve 953 yangın söndürme işçisi kara gücünü, 5 yangın söndürme amaçlı ve 1 genel maksatlı olmak üzere 6 helikopter hava gücünü oluşturuyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede ilk kez kullanılan 15 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri Milas’ta konuşlandırıldı.

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