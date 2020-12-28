Tesislerin temelini Bakan Ersoy ve Başkan Gürün atacak Bodrum’un altyapı ve kanalizasyon temelini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birlikte atacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü 15 Eylül tarihinde imzalanmıştı. Kanalizasyon alt yapı tesislerinin temelini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Salı günü saat 11.00’da birlikte atacak.

Büyükşehir 50 kilometre alt yapıyı tamamladı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının 50 kilometresi tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak

Gürün ve Ersoy temelini atacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesinin Altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü 15 Eylül’de imzalamıştı. Yapılan protokol kapsamında; Bodrum İlçesi Torba mahallesinde 2053 nüfus projeksiyonu dikkate alınarak 67 bin 200 kişinin hizmet alabileceği iki aşamalı olarak toplamda 16 km kanalizasyon şebekesi 20 km ana kolektör şebekesi ile 6 adet terfi istasyonu inşa edilecek. Bodrum İçmeler’de bulunan İçmeler atık su arıtma tesisinin kapasitesi etaplı olarak toplamda 37 bin m3/güne çıkarılacak. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait derin deniz deşarjı hattı revize edilecek. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait mevcutta bulunan 3 adet terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek. Kanalizasyon alt yapı tesislerinin temelini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Salı günü saat 11.00’da birlikte atacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın altyapı, kanalizasyon yatırım bedelleri karşılığında Torba, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinin atıksu bertaraf hizmetleri ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi ve gelirleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.

Başkan Gürün; “Bodrum’a verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’mızın güzel ilçesi Bodrum için sayın bakanında iradesiyle çok önemli bir yatırımın imzalarını geçtiğimiz aylarda atmıştık. Bodrum ilçemize kazandırdığımız yatırımla 27 yılda ödenecek kredi almış gibi olduk. Büyükşehir Belediyemizin projeleri ve bakanlığımızla imzaladığımız projeler tamamlandığında Bodrumumuzun yüzde 91’i arıtma ve kanalizasyon hizmetini almış olacak. Geri kalan GündoğanGöltürkbükü de tamamlanınca Bodrum yarımadası altyapıları ile örnek bir merkez olacak” dedi.

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