Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor

İHA

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor.
Bugüne kadar milli takımlara yükselen birçok şampiyon güreşçi yetiştiren 45 sporcu kapasiteli yatılı olarak hizmet veren Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.
Bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “İlimize bağlı 13 ilçemizde tesisleşme hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci Yurtları, Gençlik Merkezleri ve Spor Tesisleri İnşaatlarımız birçok ilçemizde hızla devam ediyor. Bir taraftan Bakanlığımızdan yeni yatırımlar için projelerimizi sunup ödenek taleplerimizi iletip takip ediyoruz. Mevcut tesislerimizin bakım onarım ve modernizasyonu içinde iki yıldır adeta bir seferberlik ilan ettik. Birçok tesisimizi yeniledik ve ihtiyaçlarını giderdik. Pandemi döneminde dahi tam kapasiteye yakın bir şekilde eğitime devam eden Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi şampiyon güreşçilerin yetiştiği ilimiz ve ülkemiz için büyük öneme sahip bir tesisimizdir. Güreş Eğitim Merkezimiz ülkemize altın madalyalar kazandırmış çok değerli 4 güreş antrenörümüzün gözetiminde 6’sı hâlihazırda birçok dalda şampiyonluğu bulunan milli sporculardan oluşan 39 sporcu ile çalışmalarına devam ediyor. Sporcularımızın çok daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için Eğitim Merkezimizi yenilemek gerekiyordu. Bu konuda gereken çalışmaları yaptık. Bakanlığımızdan gerekli ödeneği aldık ve ihalesini yaptık. Bu kapsamda tuvalet ve banyoların, duşların su tesisatının yenilenmesi, çatı bakımı, yatak odaları, etüt odaları ve dinlenme alanlarının bakım onarım ve boya işleri yapılıyor. Ayrıca yatak, baza, nevresim, çalışma masaları, yemek takımları, büro malzemeleri ve sağlık odası da yenileniyor. Ayrıca dinlenme odasında gençlerimizin çok daha rahat ve eğlenceli zaman geçirmeleri için yeni televizyon, langırt, masa tenisi masası ve playstation gibi oyun araç gereçleri de aldık. Bakım ve onarımlar biter bitmez, en kısa sürede eğitim merkezimize onları da yerleştireceğiz. Ata sporumuza şampiyonlar yetiştiren Güreş Eğitim Merkezimizi daha temiz ve nezih bir yer haline getirmek ve şampiyonlara layık olması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Eğitim Merkezimizin adını aldığı, ata sporumuz olan Türk Güreşine yıllarca başarıyla hizmet eden Uluslararası düzeyde başarılar elde etmiş hemşerimiz 1980 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü ’ye Türk sporuna ve güreşe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Merkezimizde eğitim gören sporcularımız, antrenörlerimizin yönetiminde tüm güçleriyle çalışacaklar ve büyük başarılara imza atarak her platformda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı söyleterek bütün Türkiye’yi gururlandıracaklardır. Yeni haliyle Ocak ayının ikinci haftasında hizmete girecek olan eğitim merkezimiz sporcularımız için hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.
Güreş Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda eski Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonluğu bulunan Bünyamin Emik ise “Amacımız gençlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde eğitim verip milli güreşçiler çıkarmak ve Türkiye’mizi daha nice şampiyonluklarla gururlandırmaktır. Bu vesileyle çalışmalarımızı yakından takip eden ve bizlere her zaman destek olan İl Müdürümüz Ömer İlman’a ekibim ve sporcularım adına çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tesislerin temelini Bakan Ersoy ve Başkan Gürün atacak Bodrum’un altyapı ve kanalizasyon temelini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birlikte atacak.
YEREL HABERLER Tesislerin temelini Bakan Ersoy ve Başkan Gürün ...
Pandemi döneminde 813 hektar alan yandı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında 328 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 813 hektar ormanlık alan yandı.
YEREL HABERLER Pandemi döneminde 813 hektar alan yandı Muğla Orman ...
Fethiye'de 110 milyonluk proje için ÇED toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Fethiye'de 110 milyonluk proje için ÇED toplantısı ...
İşadamı Bülent Kaya: “Pandemiden az etkilenen sektör gayrimenkul oldu”
YEREL HABERLER İşadamı Bülent Kaya: “Pandemiden az etkilenen sektör ...
Bodrumspor pes etmedi
YEREL HABERLER Bodrumspor pes etmedi
Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi hizmete giriyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve Datça’daki vatandaşlara hizmet verecek Marmaris Sosyal Hizmet merkezi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.
YEREL HABERLER Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi hizmete giriyor Aile, ...
Uçak: “Mehmet Akif’i rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84’üncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak: “Mehmet Akif’i rahmetle ve minnetle yâd ...
Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı Bodrum'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı Bodrum'da ...
Menteşe, yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Menteşe, yeni yıla hazır
Bodrumspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve hatıra için çekilmiş tek fotoğrafı kaldı
YEREL HABERLER Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve ...
Bodrumspor - Serik Belediyespor: 2-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Serik Belediyespor: 2-2
Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost patiler eğitim ve oyun parkı’ açıldı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost ...
Ortaca’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
20 yıl sonra tekrar ezan sesleri yükselecek Atıl haldeki cami Bodrum’u harekete geçirdi
YEREL HABERLER 20 yıl sonra tekrar ezan sesleri yükselecek Atıl ...
Büyükşehirde CHP’li meclis üyesi sayısı arttı Ula’da AK Partili Özay Türkler’in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’nin üye sayısı bir arttı.
YEREL HABERLER Büyükşehirde CHP’li meclis üyesi sayısı arttı Ula’da ...
Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede ...
‘Kalk Gidelim’ yılbaşında final yapıyor Çekimleri Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleşen ‘Kalk Gidelim’ dizisinin yılbaşı programına Kubat, Gülşen ve Göksel misafir olurken, dizi bu bölümü ile final yapacak.
YEREL HABERLER ‘Kalk Gidelim’ yılbaşında final yapıyor Çekimleri ...
Büyükşehir çiftçinin yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında tarımsal sulama kanallarında 672 bin 940 metre temizlik, 78 bin 201 metre tamirat çalışması yaptı.
YEREL HABERLER Büyükşehir çiftçinin yanında Muğla Büyükşehir ...
Marmaris’te ‘’ Kaskım Kafamdaki kaskom’’ broşürleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te ‘’ Kaskım Kafamdaki kaskom’’ broşürleri ...
Otomobille çarpışan bisikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan bisikletli öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X