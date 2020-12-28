AK Parti´li Gökcan: İddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur



Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)MUĞLA'da öldürüp, cesedinin varil içinde yakıldıktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayan CHP´li bir Muğla milletvekilinin davadan vazgeçmesini istediği ancak "Bunu duymamış olayım" yanıtı ile karşılaştığı ileri sürüldü. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci Fatih Çekirge'nin gündeme getirdiği iddiayla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez. CHP'de adını anmaktan hicap duyduğum skandallara bir de bu iddianın eklenmesi, CHP'nin içinde bulunduğu acziyeti göstermektedir" dedi.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci Fatih Çekirge'nin gündeme getirdiği iddiaya göre, CHP'li bir Muğla milletvekili Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmelerini istedi. Gazeteci Fatih Çekirge, "Adı bende" dediği CHP'li vekilin, telefonla ulaştığı Pınar Gültekin'in babasına "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dediğini ileri sürdü. Çekirge, Gültekin'in babasının bu teklife karşılık, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" yanıtını verdiğini aktardı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla yaptığı açıklamada iddianın doğru olduğunu söyledi. Gültekin, 4 Ocak'taki duruşma sonrası, "Arama kaydı var" dediği görüşmeyle ilgili konuşacağını söyledi. CHP'nin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Suat Özcan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

'CHP'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU ACZİYETİ GÖSTERMEKTEDİR'

Yaptığı yazılı açıklamayla konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, bir CHP Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını arayarak, davadan vazgeçmesini istediği haberini hayret ve şaşkınlıkla okuduğunu kaydetti. Milletvekili Gökcan, "Cinayetin sevginin, saygının, hoşgörünün ve insani değerlerin yüksek olduğu güzel Muğla'mızda yaşanması ve CHP Muğla milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür. İnanmak istemediğimiz görüşme olayında bugün CHP Muğla milletvekilinin adı açıklandı. Son günlerde CHP'de, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Atatürk sağ olsa 'Bu Parti benim kurduğum Parti mi' diye düşünür ve kemikleri sızlardı" dedi. "Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez" diyen Gökcan, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"CHP'de adını anmaktan hicap duyduğum skandallara bir de bu iddianın eklenmesi, CHP'nin içinde bulunduğu acziyeti göstermektedir. Halen iddianın Muğla'mız ve siyaset kurumu adına doğru olmadığına inanmak istiyorum. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz. Bu vahim iddianın sonuna kadar takipçisi olacağız. Pınar kızımıza tekrar rahmet, kederli ailesine de sabır ve baş sağlığı diliyorum."DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT

2020-12-28 14:29:05



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