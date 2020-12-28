Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri sorumluluk sahası Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk: 14 bin EBA destek noktası, 3 milyon canlı dersle dünya birincisiyiz

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin “Algılanan yakalanma risk duygusunun” sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla karadan ve havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme” gibi ihlaller denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesi Marmaris HisarönüBozburun yolunda gerçekleştirilen denetimde değişik trafik ihlallerinden dolayı 6 sürücüye Bin 260 TL ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.