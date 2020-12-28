Marmaris’in çiçek seraları 1,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’in çiçek seraları 1,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

İHA

Marmaris’in çiçek seraları 1,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

Marmaris Belediyesi çiçek seraları yılda ürettiği 500 bin adet mevsimlik çiçek ile hem Marmaris’i güzelleştiriyor, hem de bir senede 1 buçuk milyon lira tasarruf sağlıyor.
Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, şehrin peyzajını güzelleştirirken, öte yandan seralarında da mevsimlik çiçek üretimi yapıyor. Belediyeye ait yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip seralarda yıllık ortalama 500 bin adet mevsimlik çiçek üreten müdürlük, önemli oranda tasarruf da sağlıyor. Dışarıdan temin azalırken, gerçekleştirilen üretimlerle yılda 1 buçuk milyon lira katma değer sağlanıyor. Üstelik bu çalışma sadece 3 kadın ve 2 erkekten oluşan 5 personelle yürütülüyor.
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün makine araç parkı, İçmeler, Beldibi ve Armutalan Mahallelerinde yer alan seralarında 250 bin yazlık, 250 bin kışlık olmak üzere yılda 500 bin çiçek üretiliyor. İlçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının büyük çoğunluğu bu seralardan karşılanıyor. Üretimin bir kısmı çelikleme yöntemiyle yapılırken, bir kısmı ise tohumdan gerçekleştiriliyor.
Dışarıdan satın alınmak yerine belediye bünyesinde üretilen bitkilerin belediyenin ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şehrimizi güzelleştirmek, parklarımızın daha güzel olmasını sağlamak için ve Marmarisimizin görünüşü hem vatandaşlarımızın hem de tatilcilerin içini açsın diye peyzaj çalışması yapıyoruz. Kullandığımız çiçekleri, ağaçları, fidanları dışarıdan aldığımızda yıllık çok büyük rakamlar ödememiz gerekiyor. Ama biz kendi üretimimizle yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira tasarruf ediyoruz. Buraya harcayacağımız parayı belediyenin farklı çalışmalarında kullanarak vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir mezbahalarının ISO sertifikaları yenilendi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Milas ve Marmaris mezbaha tesisleri Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi.
YEREL HABERLER Büyükşehir mezbahalarının ISO sertifikaları ...
Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri sorumluluk sahası Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi Muğla İl ...
AK Parti´li Gökcan: İddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur
YEREL HABERLER AK Parti´li Gökcan: İddialar doğru ise bir ...
Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
YEREL HABERLER Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor
Tesislerin temelini Bakan Ersoy ve Başkan Gürün atacak Bodrum’un altyapı ve kanalizasyon temelini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birlikte atacak.
YEREL HABERLER Tesislerin temelini Bakan Ersoy ve Başkan Gürün ...
Pandemi döneminde 813 hektar alan yandı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında 328 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 813 hektar ormanlık alan yandı.
YEREL HABERLER Pandemi döneminde 813 hektar alan yandı Muğla Orman ...
Fethiye'de 110 milyonluk proje için ÇED toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Fethiye'de 110 milyonluk proje için ÇED toplantısı ...
İşadamı Bülent Kaya: “Pandemiden az etkilenen sektör gayrimenkul oldu”
YEREL HABERLER İşadamı Bülent Kaya: “Pandemiden az etkilenen sektör ...
Bodrumspor pes etmedi
YEREL HABERLER Bodrumspor pes etmedi
Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi hizmete giriyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve Datça’daki vatandaşlara hizmet verecek Marmaris Sosyal Hizmet merkezi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.
YEREL HABERLER Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi hizmete giriyor Aile, ...
Uçak: “Mehmet Akif’i rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84’üncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak: “Mehmet Akif’i rahmetle ve minnetle yâd ...
Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Dalaman açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı Bodrum'da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı Bodrum'da ...
Menteşe, yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Menteşe, yeni yıla hazır
Bodrumspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve hatıra için çekilmiş tek fotoğrafı kaldı
YEREL HABERLER Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve ...
Bodrumspor - Serik Belediyespor: 2-2
YEREL HABERLER Bodrumspor - Serik Belediyespor: 2-2
Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost patiler eğitim ve oyun parkı’ açıldı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nden can dostlara jest, ‘Dost ...
Ortaca’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
20 yıl sonra tekrar ezan sesleri yükselecek Atıl haldeki cami Bodrum’u harekete geçirdi
YEREL HABERLER 20 yıl sonra tekrar ezan sesleri yükselecek Atıl ...
Büyükşehirde CHP’li meclis üyesi sayısı arttı Ula’da AK Partili Özay Türkler’in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’nin üye sayısı bir arttı.
YEREL HABERLER Büyükşehirde CHP’li meclis üyesi sayısı arttı Ula’da ...
Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X