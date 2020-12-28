Marmaris’in çiçek seraları 1,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

Marmaris Belediyesi çiçek seraları yılda ürettiği 500 bin adet mevsimlik çiçek ile hem Marmaris’i güzelleştiriyor, hem de bir senede 1 buçuk milyon lira tasarruf sağlıyor.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, şehrin peyzajını güzelleştirirken, öte yandan seralarında da mevsimlik çiçek üretimi yapıyor. Belediyeye ait yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip seralarda yıllık ortalama 500 bin adet mevsimlik çiçek üreten müdürlük, önemli oranda tasarruf da sağlıyor. Dışarıdan temin azalırken, gerçekleştirilen üretimlerle yılda 1 buçuk milyon lira katma değer sağlanıyor. Üstelik bu çalışma sadece 3 kadın ve 2 erkekten oluşan 5 personelle yürütülüyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün makine araç parkı, İçmeler, Beldibi ve Armutalan Mahallelerinde yer alan seralarında 250 bin yazlık, 250 bin kışlık olmak üzere yılda 500 bin çiçek üretiliyor. İlçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının büyük çoğunluğu bu seralardan karşılanıyor. Üretimin bir kısmı çelikleme yöntemiyle yapılırken, bir kısmı ise tohumdan gerçekleştiriliyor.

Dışarıdan satın alınmak yerine belediye bünyesinde üretilen bitkilerin belediyenin ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şehrimizi güzelleştirmek, parklarımızın daha güzel olmasını sağlamak için ve Marmarisimizin görünüşü hem vatandaşlarımızın hem de tatilcilerin içini açsın diye peyzaj çalışması yapıyoruz. Kullandığımız çiçekleri, ağaçları, fidanları dışarıdan aldığımızda yıllık çok büyük rakamlar ödememiz gerekiyor. Ama biz kendi üretimimizle yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira tasarruf ediyoruz. Buraya harcayacağımız parayı belediyenin farklı çalışmalarında kullanarak vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz” dedi.

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