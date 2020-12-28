Marmaris'te jandarmadan havadan trafik denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan 2'si motosikletli toplam 6 sürücüye 1300 TL ceza kesildi.
Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hisarönü ve Bozburun mahalleleri arasındaki toplam 70 kilometrelik kara yolunda 2 trafik ve 2 asayiş trafik timiyle denetim yaptı. Denetime bir helikopter havadan destek verdi. 1 saat içinde 54 araç denetlenirken, hatalı solama yapan, park yasağına uymayan ve kask takmadıkları belirlenen 2'si motosiklet sürücüsü toplam 6 sürücüye 1300 TL para cezası kesildi. Havadan denetimlerin yeni yılda aralıksız devam edeceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-12-28 20:38:13
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