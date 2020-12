Marmaris´te 9 kaçak göçmen  kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca cep telefonu ve paraları alınarak can salına konulup Türk kara sularına itilen 9 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinde, bir amatör balıkçı can salı içinde kaçak göçmenler olduğu ihbarında bulundu. Yunanistan ve Türkiye deniz sınırları arasında devriye gezen Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı hücum bot ekibi bölgeye hareket etti. Türk Sahil Güvenlik hücum botu Marmaris açıklarında boyu 3,5 metreyi bulan dalgalar arasında bir can salının olduğunu fark ederek yanaştı. Can salı içinde 2'si kadın toplam 9 kaçak göçmen hücum bota alındı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirilen 9 kaçak göçmene, doktor kontrolü ardından yiyecek ve içecek verildi. Kuru elbiseler verilerek üstleri değiştirmeleri sağlanan 9 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca zodyak bota el konularak üzerlerindeki para, cep telefonu ve değerli eşyalara el konulup can salına bırakılarak ölüme terk edildiklerini söyledikleri öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

