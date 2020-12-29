Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aslan; "Pandemi sürecinde anne adayları kendilerine daha çok özen göstermeli"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 pandemisi insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken, kısıtlama kararları ile evlerde geçirilen süreyi uzatıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Derya Aslan, korona virüsü nedeni ile anne adaylarının da olumsuz yönde etkilendiğini ve kendi sağlığına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Korona virüsün anne adayları üzerindeki etkisi ve neler yapmaları gerektiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Derya Aslan Tüm dünyada olduğu gibi anne adayları da pandemiden etkilendi, gebelerin özel bir durumu olduğu için kendilerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Evde doğal gıdalardan oluşan bir beslenme şeklini saat aralıklı olarak düzenlenmesi gerekmektedir’’ diyerek evde her gebenin kendi sağlığına uygun gıdalardan beslenmesini tavsiye etti.

Hareketsiz yaşamın her insanda olduğu gibi gebeleri de etkileyeceğini belirten Dr.Aslan "Egzersiz çok önemli özellikle kuralların el verdiği ölçüde, dışarı çıkıp yürüyüş yapmak evlerinde, esneme germe hareketleri anne adayları için çok faydalı. İlk üç ay içerisinde düşük riski nispeten olduğu için ilk üç ay ağır sporlardan kaçınmalılar ve üç aydan sonra uzman sporcu desteği ile spor yapılabilir. Tabii ki daha önceden uzmanlardan öğrenmiş oldukları egzersiz hareketlerini, yoga plates sporlarını da yapabilirler’’ dedi.

Çoğu annenin merak ettiği virüse yakalanırsa bebeğine zarar verir mi sorusuna ise Dr. Aslan "Kovid19 enfeksiyonu anne karnındaki bebeğe geçmiyor, gebeliği riske atmıyor anne de diğer insanlar gibi normal seyrinde tedavisini olup sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliyor. Eğer doğum anında doğum zamanında anne kovid pozitif ise tabii ki biraz daha sıkı tedbirler alarak bebeği korumak açısından daha yoğun takip etmek gerekebiliyor’’ diye cevap verdi. Dr. Aslan, ayrıca Kovid19 virüsünün anne sütünden geçmeyeceğini havayolu ile bulaşın daha yüksek olduğu için nefes temasından kaçınmak gerektiğini de belirtti ve "Dezenfeksiyon kurallarına uyularak anneler bebeğini emzirebilir. Son zamanda yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor’’ diye konuştu.



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