Hayırsever vatandaştan sağlık yardımı Bodrumlu hayırsever vatandaş Mustafa Kemal Ergen, Mumcular Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için protokol imzaladı.

Bodrum Mumcular Mahallesinde hayırsever vatandaş tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonunun protokolü Muğla Valiliğinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Mustafa Kemal Ergen arasında imzalandı.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve hayırsever Mustafa Kemal Ergen katıldı.

Hazine tarafından sağlık tesisi amacı ile kullanılması koşuluyla Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesinde bulunan 6702,37m2 yüzölçümlü arsaya yapılacak yaklaşık 700 m2 inşaat alanına sahip; iki ayrı bağımsız bölümden Aile Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde projelendirildiği belirtildi.

Bu zor dönemde, hayırseverlerimizin sağlık alanında yapmış oldukları desteklerin önemini belirten Vali Orhan Tavlı, Hayırsever Mustafa Kemal Ergen’ in Sağlık Hizmetine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

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