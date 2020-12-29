Bodrumspor Karabük'te terleyecek

BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor yarın sonuncu sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak maçta Aytaç Geçgel düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Harun'un yanı sıra sarı kart cezalısı Emirhan, Karabük deplasmanında forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2020-12-29 11:50:44
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