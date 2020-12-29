Bodrum’un altyapı ve kanalizasyonuna 250 milyon TL'lik yatırım Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bodrum’da ilk etabı 250 milyon TL’ye yapılacak İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesinin altyapı-kanalizasyon temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik bölgesinin altyapı sorununun çözümü için 2019 yılında yapılan protokol sonrası tesislerin temeli bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımı ile atıldı. Temel atma törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile milletvekilleri katıldı.



“Bu yatırımlar hem geleceğimize, hem geçmişimize borcumuz”

Altyapı ve kanalizasyon temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, altyapı ve üstyapıya yapılan yatırımların sürdürülebilir turizm için önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Aras, “Belediyemiz ve Büyükşehir başlattığı çalışmalar, hükümetimizin de devreye girmesi ile büyük ivme kazandı. Bundan sonra daha da ileri gidecek. İşbirliği içinde Bodrum haklının sorunlarını çok kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum. Bu alanlarda yapılacak yatırımlar, hem geleceğimize, hem de geçmişimize borcumuzdur. Bu yatırımlar sürdürülebilir turizm için bizlere geri dönecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ülkemizin turizm perspektifini ileri taşımak için çalıştığını biliyor ve destekliyoruz. Bu işbirliğinin devam edeceğine inandığım başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, bunun yanında Bodrum’a yaptığı altyapı katkıları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Muğla özel bir coğrafya”

Dünyanın en önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Bodrum’un alt ve üstyapısına yapılan yatırımların çevre ve turizm açısından büyük önem taşıdığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla özel bir coğrafya. Yüzölçümü 13 bin 800 kilometre kare. Bu coğrafyada en önemli iki sektör var. Birisi turizm, diğeri de tarım. Ama turizm bizim ev sahipliği yaptığımız Türkiye ve dünyanın her yerinden insanları kabul ettiğimiz bir sektör. Yaptığımız çalışmalarda şu anki tespite göre Muğla’nın genelinde ve turizm alanında yapmamız gereken kanalizasyon, arıtma ve içme suyu ile ilgili yatırım 8,5 milyar lira. Şu anda yaptıklarımız ile birlikte bu dönemde kurguladığımız yatırım 1 milyar liralık yatırım öngörüyoruz. Şu anda Fethiye Ovacık'taki arıtma tesisinin iki katına çıkarılması, Bodrum’da Turgutreis’e kadar 160 kilometre kanalizasyon, Gümbet bölgesinde yapacağımız revizyon ile birlikte şu anda Sayın Bakanımızın katkıları ile temelini attığımız tesis ile sorunlarımız büyük oranda çözülüyor. Bir tek Göltürkbükü ve Gündoğan kaldı. Bu konuyu da Sayın Bakanımız ile görüşüyoruz. Burada nasıl çözüm ürettik ise diğer bölgeler için de aynı şekilde çözüm üreterek sorunlarımızı çözebiliriz” dedi.



“Bodrum trafiğine çare bulmamız gerekiyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, temeli atılan arıtma ve kanalizasyon ile Bodrum’un büyük bir sorununun çözüme kavuşacağını belirterek, “Bundan böyle Bodrum’da kıyı bölgesinde kanalizasyon ve arıtması olmayan hiçbir bölge kalmayacak. Artık Bodrum, Mavi Bayrak dalgalanması adına bu yatırımlar çok önemli katkı yapacak. Bodrum çok farklı ve özel bir yer. Üstyapıya da ihtiyacımız var. Otogarın şehrin dışına alınması ile ilgili yatırımımız bitti. Yaz gelmeden otogarı yeni yerine taşıyacağız. Ulaşım ile ilgili yaptığımız master çalışmalar yaz sezonunda Bodrum trafiğe sorun olmaya devam edecek. Buna da çare bulmamız gerekiyor. Turgutreis Gümüşlük çevresinde en önemli yatırımı yapıyoruz. Bunu da gelecek senenin sonunda bitirme durumumuz var. Sayın Bakanımız ile ilk açılışı geçen yıl Ölüdeniz’te yapmıştık. Uzun yıllar hizmet verecek bu yatırımın ardından, bugün ikinci yatırımımızda birlikteyiz. Bu bölgede Torba'dan İçmeler'e kadar Yalıkavak ve Kızılağaç dahil olmak üzere bütün bölgeleri içine alıyoruz. 37 bin metreküp kapasiteli arıtmanın önce bir bölümü yapılacak. Ardından ikinci etap yapıldıktan sonra uzun yıllar yetecek bir arıtmayı yapacağız. Tüm yaptığımız tesislerde atık suyu yeşil alan sulamasında kullanmak üzere projelendiriyoruz. Muğla’nın yüzde 85’i artık arıtma suyu ile sulanmaktadır. Bundan sonraki bütün tesislerimizde bunlar olacak. Bodrum Türkiye’de başka bir ilçede olmayacak kadar nitelikli, yeterli bir kanalizasyon arıtmaya sahip olacak. Suyumuzu da hallettiğimiz takdirde altyapı tamamen yıllarca hizmet verecek duruma gelecek. Bodrum’umuza yaptıkları katkı için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Yatırımlar Muğla’nın kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkaracak”

Muğla Valisi Vali Orhan Tavlı ise, “Bodrum eşsiz doğal güzellikleri ile ülkemizin önde gelen turizm bölgelerinden birisi olduğu için çevremizin de korunması büyük önem arz etmektedir. Bodrum’un sahip olduğu tüm bu güzelliklerin korumakullanma dengesi ile gelecek kuşaklara aktarılması için 50 yıllık kanalizasyon sorununu çözecek bu yatırım ilimize kazandırılmıştır. Bu yatırımlar ilimizin kültür ve turizm potansiyelini ön plana çıkaracak çok önemli yatırımlar. Bu yatırımlar ile gurur duyuyoruz. Bodrum’un marka değerini arttıracak denizlerimizin ve kıyılarımızın değerini arttıracak bu yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“250 milyon liralık yatırım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı toplantıda altyapı ve kanalizasyon konusunda yardımcı olunması talimatı verdiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda bu tesisin temelini attıklarını açıkladı. Bakan Ersoy, “Altyapı aslında büyükşehirlerin konusu olmakla beraber, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı toplantıda bu konuda Büyükşehirlere altyapı konusunda yardımcı olunması yönünde talimat verdi ve biz devreye girdik. İlk etapta turizm teşvik yasasında düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile Bakanlığa turizm altyapıları yapmak ve işletme yetkisi verildi. İlk başvuru Antalya Büyükşehir Belediyesinden geldi. 250 milyon liralık bir yatırım ile bunu hayata geçireceğiz. İkinci başvuru Muğla Büyükşehir Belediyesinden geldi. Eylül ayında protokol yaptık, Kasım ayında da ihalesini yaptık” dedi.



“Turizmde inşallah 2023 hedeflerine ulaşacağız”

Turizm alanında yaptıkları yatırımlar ile turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Söz verdiğimiz gibi bugün temel atma töreninde bir araya geldik. İlk etapta 250 milyon liralık bir yatırım ve 9 ay gibi bir sürede hizmete almayı düşünüyoruz. 19 bin metreküplük arıtma tesisi kapasitesini 37 bin metreküpe çıkaracağız. Bu tesis 2021 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bodrum ile ilgili diğer projemiz Bodrum Kalesi. 2019 yılında ilk etabını devreye almıştık. Geçen sene ikinci etap çalışmalarını Mayıs ayına yetiştirdik. Son etabını da Mayıs 2021’e yetiştiriyoruz. Böylelikle restorasyon çalışmasını yerine getirmiş olacağız. Muğla için bir adım daha Tarım ve Orman Bakanlığı ile Marmaris İçmeler Bölgesinde gerçekleştireceğiz. İnşallah birkaç ay içinde orasının da temel atma töreninde buluşacağız. 2021 yazında bu plajı da halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yatırımlar ile 2023 turizm hedeflerimize inşallah ulaşacağız” dedi.

Konuşmaların ardından ilk etabı 250 milyon TL’ye mal olacak Bodrum ilçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi altyapı yapım işinin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve diğer katılımcılar tarafından atıldı.



Mevcut tesisin kapasitesi 37 bin metreküp/güne çıkacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü 15 Eylül'de imzalanmıştı. Yapılan protokol kapsamında; Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde 2053 nüfus projeksiyonu dikkate alınarak 67 bin 200 kişinin hizmet alabileceği iki aşamalı olarak toplamda 16 kilometre kanalizasyon şebekesi 20 kilometre ana kolektör şebekesi ile 6 adet terfi istasyonu inşa edilecek. Bodrum İçmeler'de bulunan İçmeler atık su arıtma tesisinin kapasitesi etaplı olarak toplamda 37 bin metreküp/güne çıkarılacak. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait derin deniz deşarjı hattı revize edilecek. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait mevcutta bulunan 3 adet terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın altyapı, kanalizasyon yatırım bedelleri karşılığında Torba, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinin atıksu bertaraf hizmetleri ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi ve gelirleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

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