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Bakan Ersoy, Bodrum'un alt yapı ve kanalizasyon temelini attı

DHA

Bakan Ersoy, Bodrum'un alt yapı ve kanalizasyon temelini attı


Eda Ebru NANECİ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik mahallerinin alt yapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon alt yapı tesisinin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla atıldı. Bakan Ersoy, törendeki konuşmasında, "Gelecek 50 yılda bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Proje, 250 milyonluk harcama ile 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'nün ardından kanalizasyon alt yapı tesislerinin temeline ilk harcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte döktü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmasında, "Alt yapı büyükşehir belediyelerinin konusu olmakla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı toplantıda bakanlıklarımıza belediyelerin yetersiz olduğu konularda destek olunması talimatı verdi. Bunun gereği olarak biz de devreye girdik. İlk başvuru Antalya, ikinci başvurusu ise Muğla'dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Söz verdiğimiz gibi temel atma töreninde buluştuk. 250 milyon liralık bir başlangıç yatırımı hayatımıza girecek. 9 ay gibi bir sürede hizmete almaya planlıyoruz. Torba, Köyiçi kanalizasyon şebekesi yaklaşık 15 kilometrelik bir hat, çok sık karşılaştığımız yağmur taşmalarıyla ilgili yağmur suyu iletim şebekesi Torba ilçesi için yapılacak, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler bölgelerini kapsayacak 23 kilometrelik kolektör hattıyla birlikte 42 kilometrelik bir hattı tamamlayacağız. İlk etapta 20 bin metreküplük arıtma alanını yeniden yapacağız. Tamamlanır tamamlanmaz mevcut 10 bin metreküplük arıtma tesisini yıkarak yerine 17 metreküplük bir arıtma yapılacak. Toplamda 37 bin metreküpe çıkaracağız. Gelecek 50 yılda bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Proje, 250 milyonluk harcama ile 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.
'BODRUM KALESİ'NİN RESTORASYONU TAMAMLANCAK'
"Bodrum Kalesi 2019 yılında birinci etabını devreye almıştık söz verdiğimiz gibi ikinci etap çalışmalarını mayıs ayına yetiştirdik hizmete aldık. Son etabını Mayıs 2021'de tamamlıyoruz. Bodrum'da uzun yıllar süren restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız" diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Marmaris İçmeler bölgesinde ücretsiz halk plajı hizmete açacağız. İnşallah birkaç ay içinde temel atma töreninde buluşacağız. 2021 mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Yerel belediyeler ve devlet olarak turizm bölgelerindeki sorunları el birliği ile ele alarak 2023 turizm hedeflerine hep birlikte ulaşacağız."
'KÜLTÜR VE TURİZMDE MARKA ŞEHİR YAPILACAK YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ'
Bodrum'un doğal tarihi kültürel güzellikleri, iklimi, denizi, nitelikli konaklama tesisiyle önde gelen yerlerden biri olduğunu ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı da, "Bunun geleceğe daha sağlıklı bir şekilde aktarılması önem arz ediyor. Bodrum'un atık su ve kanalizasyon sorununu çözecek yatırım Muğla'ya kazandırılmıştır. Muğla'yı kültür ve turizmde marka şehir yapılacak yatırımlar hayata geçirildi. Bodrum'un marka değerini artırarak denizlerin ve kıyıların korunmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
'YATIRIM PLANLAMASIYLA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR"'
Bodrum'da insan ve hizmet odaklı anlayışın olumlu sonuçlarına her gün bir yenisi daha eklendiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, "Yerel ve merkezi hükümet iş birliği ile sorunların çözülebileceği bilinci ve inancındayım. Hızla artan nüfus birçok sorunu da beraberinde getirdi. Katı atık, arıtma tesisi, trafik gibi sorunların yanı sıra, sağlık, eğitim, çevre, kültür ve sanat yatırımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Belediyemizin, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına devletin de devreye girmesiyle ivme kazandı, kazanacak. Yatırım planlamasıyla sorunların çözülebileceğini düşünüyorum. Bu alanlarda yapılacak yatırımlar halkımıza, gelecek kuşaklara ve bu değerli topraklara borcumuzdur. Katma değerli, temiz çevre, sürdürebilir turizm olarak bizlere geri dönecektir. Bakanlığımızın turizm perspektifini geliştirme kararlığını yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.
'ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR'
İki önemli sektörün olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bunlardan biri turizm, diğeri onunla eş değer tarım sektörü. Muğla, turizmde bizim ev sahipliği yaptığımız Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden misafir kabul ettiğimiz bir coğrafya parçası. Göreve geldiğimiz günden itibaren çeşitli çalımlalar yaparak tespit ihtiyaç ve finansman olarak alt yapı ile ilgili yönetim biçimi olarak bölünmüş idari yapı içerisinde kotarılamamış alt yapı eksiklerini gidermek üzere hazırlıkları yaptık. Muğla'nın genelinde kanalizasyon, arıtma ve içme suyu için 8.5 milyar lira yatırım yaptık. Yaptıklarımızla birlikte bu dönemde 2024'e kadar olan süre içerisinde ön gördüğümüz yatırım 1 milyar lira. Gümbet bölgesindeki yeni revizyon ve bu bölgedeki çok önemli yatırım ile alt yapı sorununu çözülüyor. Gündoğan ve Türkbükü kaldı. Bakanımızla görüşüyoruz. Şartlar uygun olduğu takdirde aynı şekilde umarım o bölgeye de yatırım yaparız. Kıyı bölgesinde kanalizasyon ve arıtmaya sahip olmayan hiçbir bölge kalmayacak. Bu son proje ile Torba'dan, İçmeler'e, Yalıkavak ve Kızılağaç'ı da kapsayan bölgeyi içine alıyor. En son kalan diğer alanı da eğer birlikte yapma şansı bulursak, Bodrum her yerinde mavi bayrağın sağlandığı bir yer olacak. 37 bin metreküp kapasiteli arıtmanın önce bir bölümü yapılacak, ardından ikinci etap yapıldıktan sonra uzun yıllar yetecektir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel atma töreninin ardından Bodrum'dan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ
2020-12-29 14:19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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