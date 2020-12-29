Milli kürekçiler Köyceğiz’de kampa girecek

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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KürekMilliTakımı,Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 524 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 25 sporcu katılacak.

Hazırlık kampına davet edilen milli kürekçiler şöyle; Onat Kazaklı, Bayram Sönmez, Denizhan Aydın, Fatih Ünsal, Mert Kaan Kartal, Şefik Çakmak, Enes Gök, Selahattin Gürsoy, Gökhan Güven, Hamza Mert Avunduk, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Samet Kaban, Elis Özbay, Didem Sürer, Petek Hepsağ, Nigar Hatun Demiroğlu, Ebru Akınal, Oğuzhan Erdem, Evren Mustafa Acar, Ali Ardıl İlgün, Enver Erman, Eren Efe Kara, Deniznur Serra Baykara, Ayşe Cemre Can.

Antrenörler ise şu isimlerden oluşuyor; Yusuf Hikmet Oktar, Nebojsa İlic, Sonat Doğan, Gökhan Aksoy, Ali Yiğit Saygılıgil, Hasan Özcan, Tarık Saytan



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