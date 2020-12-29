Gezi teknesinde fritözün kısa devre yapmasıyla yangın çıktı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde demirli 25 metrelik gezi teknesinin mutfak bölümünde fritözün kısa devre yapması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Meraklı kalabalığı polis dağıtabilmek için, "Sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza keserim" dedi.

Marmaris ilçe merkezinde bulunan Yat Limanı'nda demirli 25 metre uzunluğunda günübirlik fiber gezi teknesinde saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden personel, yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulundu. Bu sırada çevredekiler, polis ile itfaiye ekiplerine olayı bildirirken gezi teknesinin çevresindeki diğer yatlar, yangının sıçrama ihtimali üzerine demir alarak uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de teknedeki yangına müdahale etti. Gezi teknesinin zemin katındaki, yanmaz perde ve kapılarla donatılmış olan mutfak bölümündeki yangın büyümeden söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Meraklı kalabalığı dağıtabilmek için de polis, "Sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza keserim" uyarılarında bulundu.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede, yangının, fritözün elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla içinde bulunan yağın aşırı ısınarak taşması sonucu çıktığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-12-29 16:55:49



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