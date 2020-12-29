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Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

DHA

Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz dönemi gibi hareketli


Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla), (DHA)KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine ulaştı. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyecek olması gözleri Bodrum'a çevirirken, Belediye Başkanı Ahmet Aras, yılbaşı kısıtlamalarının ihlali durumunda anında müdahale edileceğini söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluk yılbaşının etkisiyle daha da arttı. Yılbaşı nedeniyle son 24 saatte Bodrum yönüne 3 bin 698 araç giriş yaptı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşandı. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyecek olması gözlerin eğlencenin merkezi olan Bodrum'a çevrilmesine neden oldu.
'KISITLAMALARA UYMAYANLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK'
Yılbaşında ihlallere anında müdahale yapılacağını dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kaymakamımızla birlikte çalışıyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve muhtarlarımızla birlikte ihlallere hemen müdahale ediyoruz. Vatandaşlardan da ricamız evlerde de yılbaşı eğlencesinin çok fazla abartılmaması. Bu dönemde bir araya gelmek normal değil. Aşının da gelmediğini öngörürsek risk hala devam ediyor. Yılbaşında bir araya gelinen partiler de bulaşmayı artırır diye düşünüyorum" dedi.
'430 BİN CİVARINDA NÜFUS TAHMİNİMİZ VAR'
Bodrum'da yılbaşının da etkisiyle 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yılbaşı tatilinden önceki nüfus tahminlerimiz 410 bini gösteriyordu. Bunu da trafikten ve topladığımız katı atık miktarlarından anlayabiliyoruz. Sanki şu an yaz dönemi gibi Bodrum hareketli. Yılbaşı için gelenler oldu, şu anda 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ediyoruz. Bodrum için ciddi bir nüfus. Bodrum'da hep yaz döneminde nüfus artışını konuşurduk ya da kışın bu nüfusun düştüğünü. Bu sene pandemi ile artan nüfus, kısıtlamalar kalktıktan sonra Bodrum'a hareketlilik getirdi. Kışın da çarkların dönebileceğini gösterdi. Bizim 12 ay turizm hedefimiz vardı. 400 bin civarında bir nüfusun hizmet sektörü, konaklama sektörü açısından da çarkı döndürebileceğini gözlemledik" dedi.
'YILBAŞI TATİLİ İLE BERABER BİR ARTIŞ VAR'
Bodrum'da izole bir şekilde vatandaşların aile arasında yılbaşı geçirebileceğini dile getiren Ahmet Aras, "Yılbaşı tatili ile beraber bir artış gözlemliyoruz. Bunu trafikte yaşanan yoğunluktan anlıyoruz. Şu an ciddi bir artış var. Ortak alanlar ya da eğlence yerleri kapalı. Ancak, Bodrum'da evlerin müstakil, bahçeli, geniş alanları ya da terasları olacak şekilde olması gibi bir özelliği var. Oralarda aile içinde kutlamalarını yapmak için geliyorlar. Hava da Bodrum'da çok güzel, Yağış açısından sıkıntılıyız ama bu kış müthiş geçiyor. Bunun da büyük bir etkisi var. Ama herkes salgına dikkat ediyor. Konunun ciddiyetini herkesin anladığını düşünüyorum. Bodrum için de bu durum fena değil. Alışveriş devam ediyor. Şu an restoranlar ve hizmet sektörü kapalı. Ancak, bunun dışındaki diğer sektörlerde belli bir hareket var" ifadelerini kullandı.
'BODRUM'UN YAZDAN FARKI YOK'
Bodrum'da yaşayan vatandaşlardan Tülay Türker, Bodrum'da kış mevsiminde olunmasına rağmen kalabalığın neredeyse yaz aylarından farkı olmadığını belirtip, "Bu yılbaşında karantinadan dolayı evde olacağız. Çok uzun süredir bir araya gelmemeye, kalabalık ortamlarda olmamaya çalışıyoruz. Kimse bir araya gelemiyor. Aileleri ile bir araya gelemeyenler var. Yaşları büyük olduğu için ailemin yanına da gitmiyorum. Onların sağlığı her şeyden daha önemli. Bu yılbaşını evde geçireceğim. Toplu görüşmeler yapmıyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelmiyoruz. Çok uzun süredir yazın buraya gelenler tekrar geri dönmediler. İstanbul'da ya da başka büyükşehirlerde yaşayanların hepsi yazlıklarında. Hatta kış dönemini de geçirmek için buradaki evleri kışın da kiralayarak yaşamayı tercih ediyorlar. Yazdan hiçbir farkı yok, diğer kış aylarına göre yoğun ve kalabalık ama yine de hemen hemen herkesin evi müstakil olduğundan daha izole. Herkes kendini bu şekilde koruyabiliyor" dedi.
'İLK KEZ KIŞI BU KADAR YOĞUN GEÇİRİYORUZ'
12 yıldır Bodrum'da yaşadığını ifade eden Engin Akşan (40), ilk kez bir kışı bu kadar yoğun geçirdiklerini ifade ederek, "Pandemiden dolayı evde geçireceğiz. 12 senedir buradayım. İlk kez bu durumdayız. Bütün kurallara uyacağız. Evi olanlar burada. Normalde ev sahipleri tatilini yapar giderdi. Artık tatilci değil, ev sahibi olarak oturmayı tercih ediyorlar. Biraz yoğunluğumuz var. Trafikte bile fark ediliyor. Daha boş olurdu. Şimdi bir yoğunluk söz konusu" dedi.
Bodrumda pandeminin başından beri bir yoğunluk olduğunu belirten ve doğma büyüme Bodrum'da yaşadığını belirten Çetin Yavuz (59) da "Bodrum'da pandeminin başından beri bir yoğunluk var. Dışarıdan kış nüfusu olarak 200 bin kişi daha geldi. Yılbaşında kurallara uyacağız ve evde olacağız. Biz yerliler olarak kendimizi koruyoruz ama dışarıdan gelenler de dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Necla Çoşkun (64) ise "İstanbul'dan pandemi nedeniyle kaçıp geldim. Normalde yazın başında gelip kışın başında dönüyorduk ama burada kalmayı tercih ettik. Burada kendimizi steril tutuyoruz. 4 kişilik çekirdek ailemle yılbaşını izole bir şekilde kutlayacağım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Eda Ebru NANECİ
2020-12-29 17:58:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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