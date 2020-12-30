KOM ekiplerinden yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyonlar Yılbaşı öncesi Muğla genelinde Emniyet KOM Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda 158 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe grup amirlikleri tarafından 13 ilçede gerçekleştirilen yeni yıl operasyonlarında sahte alkol, tabanca, tüfek, tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 47 işyeri ve ikamette idari arama,

8 işyeri ve ikamette adli arama yaptı. Yapılan aramalarda, 80 litre etil alkol, 158 litre sahte alkol, 4 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 6 adet alkol yapımında kullanılan kit, 4 adet alkol testi, 16 paket mükerrer bandrollü tütün,13 kilo kıyılmış tütün, 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 150 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 208 adet fişek ve 73 adet tüfek fişeği ele geçirilmiştir.

Yakalamalar kapsamında 6 kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu muhalefet, 2 kişiye de ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan işlem yapılırken, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçuna muhalefet suçundan araması bulunan bir kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.