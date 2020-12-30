Datça’da polisler kaçak içkiye geçit vermiyor

Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir işletmede etil alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İşyerinde yapılan aramada 2 litre el yapımı sahte alkol, 70 litre etil alkol, 111 adet alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İşyeri işletmecisi A.D ve etil alkol satın alan Ö.Ş isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede sahte ve kaçak alkol üretiminin ve satışının önlenmesi amacıyla denetimlerine devam ettiği öğrenildi.

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