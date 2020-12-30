Yatağan’da ‘Polis Amca’ kütüphanesi açıldı Muğla’nın Yatağan ilçesinde teşhir edilen ‘Polis Amca’ çocuk kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinanbey İlkokulu Müdürlüğü’nün koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa teşhir edilen ‘Polis Amca’ çocuk kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılış, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar’ın katılımıyla yapıldı.

Kısa bir süre içerisinde teşhir edilen ‘Polis Amca’ Kütüphanesi ile başta çocuklar olmak üzere vatandaşlardaki mevcut olan polis sevgisinin en üst seviyelere taşınarak suç ve suçlularla da etkin mücadeleye katkıda bulunulması bekleniyor.

Polis Vatandaş kaynaşmasının, dolayısıyla da DevletVatandaş kaynaşmasının da sağlanmasına katkısının olmasının beklendiği ‘Polis Amca’ kütüphanesinde hikaye ve masal kitapları başta olmak üzere birbirinden farklı kitaplar öğrenci, öğrenmen ve öğrenci velilerinin beğenisine sunuluyor. Polis Amca çocuk kütüphanesinden kitapların ödünç olarak alınması ve verilmesi esnasında yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan yeni nesil antimikrobiyal bir çözelti ile de dezenfekte edilecek.

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