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Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 -Ağrı 1970 Spor 1

İHA

Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 -Ağrı 1970 Spor 1

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u 31 mağlup etti.
Karşılaşmayı Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri şeref tribününden izledi. Karşılaşma seyircisiz oynanırken, tribünlere sadece Kovid19 tedbirleri kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer alındı.
Maçtan dakikalar;
7. dakikada Ali Han’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Yakup’un kafa vuruşu auta çıktı.
13. dakikada Yakup’un pasında topla buluşan Ali Han ceza sahasına girdi. Savunmadan kurtulan Ali Han’ın vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti.
15. dakikada Anıl Gir’in kafa pasında ceza sahasına giren Yakup’un sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
17. dakikada Emrah Çalışlar’ın sürüklediği atakta Seyit’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Cengizhan kale sahası içinde topu ağlara gönderdi. 01
19. dakikada Seyit’in ortasında Emrah Tacir kaleciyi ve savunmayı ekarte etti. Bu oyuncunun vuruşunda Hayrullah topu çizgiden çıkardı.
21. dakikada Serhat’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topa düzgün bir vuruş yapan Alihan topu filelere yolladı. 11
28. dakikada Cemal’in kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu arkada direkte Anıl Gir ağlarla buluşturdu. 21
32. dakikada Seyit’in sağ kanattan ortasında Egecan’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.
38. dakikada çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emrah Tacir doğrudan kaleye kullandı. Kaleci Serkan topu yumrukla uzaklaştırdı.
52. dakikada Safa ceza sahasında kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Serkan yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi.
58. dakikada Egecan’ın ceza sahası içerisinde şutunda günün başarılı isimlerinden kaleci Serkan mutlak bir golü önledi.
64. dakikada Ali Han’ın ceza sahası içinde sert şutu savunmadan döndü. Topu takip eden Cemal düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup etti. 31
72. dakikada Yakup’un ceza yayından sert şutu yandan auta gitti.
73. dakikada Cemal’in pasında Ali Han’ın ceza sahası içerisinden sert şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
76. dakikada Önder’in kullandığı serbest atışta Ferat ceza sahasında kafayı vurdu. Kaleci Serkan topa sahip oldu.
78. dakikada hızlı gelişen Ağrı 1970 Spor atağında Yakup’un müdahalesinin ardından Serhat tehlikeyi uzaklaştırdı.
90. dakikada Ali Han sürüklediği atakta ceza sahsı içinde pasını Serhat’a aktardı. Serhat düzgün bir vuruşla ağlara taktı. 41

Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Hidayet Zeybek xx, Fırat Olgun xx
Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, (Dk. 58 Mert xx), Berkay xxx, Anıl Gir xxx, (Dk.58 Anıl Arıcıoğlu xx), Cemal xxx, (Dk. 81 Kutay xx), Yakup xxx, Sacit xx, ( Dk. 36 Bülent xx), Fatih xxx, Serhat xxx, Ali Han xxx, Harullah xxx
Ağrı 1970 Spor: Burak xx, Cuma xx, Can xx, Emrah Tacir xx, Safa xx, Ferhat xx, Egecan xx, Emrah Çalışlar xx, ( Dk. 46 Devran x), Muhammed xx,Seyit xx, Cengizhan xx (Dk. 66 Önder x)
Goller: Dk. 17 Cengizhan ( Ağrı 1970 Spor ), Dk. 21 Alihan, Dk.28 Anıl Gir, Dk.63 Cemal,Dk. 90 Serhat (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 26 Sacit, Dk. 40 Fatih, Dk. 57 Cemal, Dk 61 Mert ( Fethiyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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