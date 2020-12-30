Marmarisliler yılbaşı için deniz ürünlerini tercih etti



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşların yılbaşı için tercihi deniz ürünleri oldu. Marmaris Balık Hali'nde yeni yıl öncesi yoğunluk oluştu. 40 yıldır Marmaris'te balıkçılık yapan Durmuş Ali Yücel, "Marmaris´te denizden tezgahlara taze olarak gelen deniz ürünlerine ilgi çok fazla. Bu yıl deniz ürünlerinde 3 veya 5 lira arasında çok cüzi fiyat artışı oldu" dedi.

Marmaris ilçesinde, yılbaşı öncesi kapalı pazar yerinde bulunan balık halinde yoğunluk oluştu. Marmarisliler, yılbaşı öncesi deniz ürünlerine yöneldi. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskelerini takan vatandaşlar, genelde kilosu 35 liradan satışa çıkarılan hamsiyi tercih etti. Denizin sakatatları olarak adlandırılan kalamar, karides ve çim çim gibi deniz ürünleri de tercihler arasında yer aldı. Halde, mercanın kilosu 75, lapanın 30, levreğin 65, sardalyenin 50, barbunun kilosu ise 55 liradan satıldı.

Emekli elektronik mühendisi Buluthan Doğaç (57), "Ailemle beraber hep deniz ürünlerini tercih ediyoruz. Denizden çıkarıldığı gibi organik olarak tezgahlarda. Bu yeni yılda tercihimizi balıktan yana kullandık. Fiyatlar çok uygun ve en önemlisi taze deniz ürünleri mevcut" dedi.

TEZGAHA ÇIKAR ÇIKMAZ TÜKENDİ

40 yıldır Marmaris'te balıkçılık yapan Durmuş Ali Yücel, "Marmaris´te denizden tezgahlara taze olarak gelen deniz ürünlerine ilgi çok fazla. Önceki senelere göre daha fazla ilgi var. Bu yıl deniz ürünlerinde 3 veya 5 lira arasında çok cüzi fiyat artışı oldu. Geçen seneki fiyatlara göre satış yapıldığı için talep de yoğun oluyor. Her yeni yılda olduğu gibi bu yeni yıl öncesi de yoğunluk mevcut. Özellikle sofralarımızda meze olarak yenilen deniz sakatatı dediğimiz kalamar, çim çim ve küçük karidese ilgi oldu. Tezgahlara çıkar çıkmaz birçok deniz ürünü tükendi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-12-30 16:09:49



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