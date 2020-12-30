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Yılbaşını fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İHA

Yılbaşını fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yılbaşını Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen tatilciler, Bodrum’a akın etti. Üç günden bu yana süren tatili akını dolayısıyla ilçede trafik yoğunluğu oluştu.
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler Bodrum’a akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına bir gün kala Bodrum’a akın eden binlerce araç nedeniyle ilçede trafik durma noktasına geldi. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında araç yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk sonrası Bodrum’da açık olan otellerinde yüzde 70 oranında doluluğu ulaştığı öğrenildi.

Başkan Aras: “Artan nüfus ve kalabalık korona riskini de arttırıyor”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yılbaşı dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığı, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini belirterek, “Cuma gününden itibaren Bodrum’da belirgin bir kalabalık başladı. Buradan anlıyoruz ki bu dört günlük sokağa çıkma yasağını ve yılbaşını Bodrum’da geçirmek istiyor vatandaşlarımız, evlerinde geçirmek istiyorlar muhtemelen. Çünkü otellerimizin birçoğu kapalı. Bununla beraber trafikte çok ciddi bir artış var. Yani üç gündür nerdeyse, bugün de dahil olmak üzere ciddi bir trafikle karşı karşıyayız. Tabi ki biz önlemlerimizi aldık. Kısıtlamayla beraber zaten sokağa çıkma yasağı olacak. Vatandaşlarımız evlerinde yılbaşını geçirecek. Ama ev partilerinin olmaması gerektiği çok net ifade edildi. Bizde bu konuda salgın riskinin devam ettiği bugünlerde hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız sokakta da pazar yerinde de çok dikkatli olsunlar. Artan nüfus ve kalabalık aynı zamanda bu riski de arttırıyor. Şu anda bu risk geçmiş değil. Aşı uygulaması daha başlamadı. Ben o yüzden vatandaşlarıma dikkatli olmalarını uyarıyorum” diye konuştu.

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