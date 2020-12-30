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CHP'li Girgin: Bahsedilen vekilin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi

DHA

CHP'li Girgin: Bahsedilen vekilin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi


Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)MUĞLA'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan çekilmelerini istediği öne sürülen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Telefon görüşmelerinin ve iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını gösteren Girgin, "1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız" dedi.
Pınar Gültekin'in Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildiği 22 Temmuz'un ertesi günü taziye amaçlı 3 kişiyi aradığını tekrarlayan Girgin, "Sıddık Gültekin ile 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi" diye konuştu.
"Böyle bir söylemi hiçbir vekilin, hatta bırakın vekili insan olan hiç kimsenin yapmayacağını düşünüyorum" diyen Girgin, "Bahsedilen vekilinin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi. Sonradan parti yöneticilerimiz ve 4 vekil arkadaşımla video konferans yoluyla konuşup, kendi aramızda değerlendirdiğimizde yazıya konu olan taziye telefonunu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gereken kişinin ben olduğum kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞME DÖKÜMLERİNİ GÖSTERDİ
GSM şirketinden 5,5 aylık görüşme dökümünü istediğini belirten ve dökümleri gösteren Girgin, "Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi. Bunun dışında kendisi ve ailesiyle hiçbir şekilde görüşmedim. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız. Kaldı ki taziye için aradığımda daha cenazeden bir gün sonraydı ve ortada daha dava bile yoktu. Cep telefonu operatörümden son 5,5 aya ait HTS kayıtlarını istedim. Arama kayıtları, kaç dakikalık görüşmeler yapıldığını ve telefonumdan kimlerin arandığını içermektedir" diye konuştu.
Girgin, "Yine Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar için memleketi Kahramanmaraş'ın il başkanını da aradım, aynı şekilde taziye dileklerimi ilettim. Şimdi olsa taziye amaçlı yine ararım. Son derece insani duygularla yapılan bir başsağlığı aramasının nasıl bu hale getirildiğini şaşkınlık içinde izliyorum. Biz her daim Gültekin ailesinin acısına ortak olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci Fatih Çekirge'nin gündeme getirdiği iddiaya göre, Muğla'da öldürüp, cesedinin varil içinde yakıldıktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i CHP'li bir Muğla milletvekili arayarak davadan vazgeçmelerini istedi. Gazeteci Fatih Çekirge, "Adı bende" dediği CHP'li vekilin, telefonla ulaştığı Pınar Gültekin'in babasına "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dediğini öne sürdü. Çekirge, Gültekin'in babasının bu teklife karşılık, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" yanıtını verdiğini aktardı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla yaptığı açıklamada iddianın doğru olduğunu söyledi. Gültekin, 4 Ocak'taki duruşma sonrası, "Arama kaydı var" dediği görüşmeyle ilgili konuşacağını söyledi. CHP'nin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan ve Süleyman Girgin daha önceki açıklamalarında iddiaların asılsız olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT
2020-12-30 16:48:07

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