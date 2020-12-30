Fethiye’de uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaklaşan yılbaşı öncesi ilçede piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler tarafından belirlenen 5 adrese şafakta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bin uyuşturucu hap, 200 gram skunk, 250 gram esrar ise 56 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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