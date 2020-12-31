Bodrum'da pelet fabrikasında yangın



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında saatlerinde BodrumTurgutreis karayolu Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alan kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta büyük zorluk yaşadı. Yangında iş makineleri de kullanıldı. İtfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Öte yandan, bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-12-31 00:33:07



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